5G還沒全球落地 華為就已在加拿大啟動6G前緣探索

外電報導，華為公司已確認在加拿大渥太華，啟動了 6G 網路研究，同時華為並指出，該公司已與加拿大多所大學的研究學者展開協商，外界推敲，華為將在加拿大各知名院校召募相關 6G 通訊技術人才。

華為駐加拿大研發策略副總裁 Song Zhang 表示，5G 技術確實是目前的最新技術，但是展望 6G 是 5G 演進的一部分，故在落實 5G 落地的同時，華為也開始佈局 6G。

華為並表示，渥太華研發實驗室將幫助華為領跑全球 6G 技術發展。

但據了解，目前加拿大政府尚未決定是否允許採購華為 5G 網路，最終華為 5G 是否可能落地加拿大，將必須等到今年秋季的加拿大聯邦大選之後，結果才可出爐。

而華為要在加拿大擴大招募相關通訊技術人才亦並非空穴來風，華為此前曾在 2 月下旬宣布，將在加拿大新聘 200 名員工，擴編華為加拿大分布員工數 20%。

華為當時表示，華為擴編員工主要是為了加強通訊技術研發，華為還表示，將在 2018 年投資 1.36 億美元的基礎上，未來在加拿大的研發投資將增加 15%。

而華為亦承認，目前對 6G 技術的研究還只是屬於前緣探索，華為 5G 產品線總裁楊超斌此前亦曾表示，5G 是未來 10 年到 20 年的主流技術，而 6G 要來也會是 2030 年之後，才可能露出曙光。