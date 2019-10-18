中國第三季GDP年增6%不如預期 創27年新低

中國統計局今 (18) 公有第三季中國 GDP 年增 6.0%，預期 6.1%，創 1992 年第一季有紀錄以來最低。中國 1-9 月 GDP 達人民幣 69.78 兆元，年增 6.2%，預期 6.2%，前值 6.3%。

以今年各季度中國 GDP 成長率來看，第一季年增 6.4%，第二季年增 6.2%，第三季年增 6.0%。

若以產業別區分，前三季中國第一產業增加值人民幣 4.3 兆元，年增 2.9%；第二產業增加值人民幣 27.79 兆元，年增 5.6%；第三產業增加值人民幣 37.69 兆元，年增 7.0%。

在中美貿易戰下，分析師預估為支撐不斷下滑的經濟，中國可能在壓力下推出更多刺激經濟成長的政策。

儘管如此，多數分析師認為，中國政府在之前放鬆借貸導致房價急劇上漲。中國已經背負沉重債務，要推出更大規模的刺激措施的範圍有限。

而人民幣匯率方面，早盤離岸人民幣延續前一天升值走勢，最高一度來到 1 美元兌 7.0696 人民幣，升值逾 100 基點。

但在公布不如預期的 GDP 數據後，人民幣略為拉回整理，截至上午 10:22 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0738 人民幣，升值 73 基點，升幅 0.1%。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣即時走勢

同時，今日人民幣兌美元中間價調升 99 個基點，報 7.0690，創 9 月 16 日以來新高，本周累計調升 37 個基點。

