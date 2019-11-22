英特爾委外代工 美系外資喊二因素台積電受惠不大

英特爾 (Intel) (INTC-US) PC CPU 產能持續短缺，日前並針對無法解決延遲出貨問題公開致歉，市場看好晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)，將成英特爾為外代工首選，但美系外資認為，英特爾將外包生產晶片組或週邊 IC 等元件，而非 CPU，且台積電 12/16 奈米產能已滿載，認為台積電受惠不大。

外資指出，由於過去 1-2 年內，英特爾曾將晶片組或週邊 IC 等元件生產委由台積電及三星代工，因此預期英特爾此次不會外包生產 CPU，而是採取與過往相同的模式，外包晶片組或週邊 IC 等元件。

外資並認為，在 5G 基地站的特殊應用晶片 (ASIC) 需求驅動下，台積電 12 奈米與 16 奈米產能，在未來 2 季均處於滿載狀態，產能不足，且台積電不太可能為了英特爾額外建置 12 或 16 奈米產能。

外資表示，若英特爾以 7 奈米以下製程等最先進的技術節點生產 CPU，將對晶圓代工廠帶來龐大的商機，但目前還未有任何證據顯示，英特爾將採用先進製程生產 CPU。

英特爾目前仍大力投資、推進 7 奈米製程進度，盼能在 2021 年量產。外資認為，從英特爾先前 10 奈米製程進度一再推遲的情況來看，若英特爾未來在 7 奈米製程進度上遭遇瓶頸，才有可能將 CPU 生產委外代工。