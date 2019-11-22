三動能強勁 外資看好為升明年 估營收成長近2成

車用開關與雷達廠為升 (2231-TW) 受美國校車車用雷達訂單、台鐵計畫與中國毫米波雷達三大動能推升，外資估 2020 年營收將成長近 2 成，且受惠子公司營收表現佳，為升第 4 季營收也可望有季增 16% 的表現。

為升今年由於美國校車雷達計畫遲遲未果，至 7 月以來股價已下跌近 26%，然而外資仍看好未來為升營運。

外資指出，為升子公司至鴻科技受惠台鐵平交道偵測建置計畫，第 3 季營收表現亮眼，佔為升營收比重 24%，相較上半年 8-10%，可見台鐵平交道偵測專案動能營收貢獻強勁。

外資推測，為升雖受車市需求下跌，影響胎壓感測器銷量，不過鐵路計畫與中國毫米波雷達出貨強勁，第 4 季營收估仍有季增 16% 與年增 18% 的表現。

此外，外資報告也表示，美國校車雷達計畫預估 2020 上半年開始貢獻營收，加上子公司至鴻科技的台鐵計畫營收穩定，將持續挹注為升營收，另外為升布局的中國毫米波雷達，滲透率持續上升，明年下半年能站穩中國雷達市場，三大動能下，為升 2020 年營收可望年增 18%。

外資認為，雖然目前子公司及中國雷達出貨仍穩定，但仍須注意未來為升此 2 因素的變化，將為升從減碼調升至中立。