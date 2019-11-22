光隆擬成長策略 5年營收挑戰倍增到200億元

羽絨原料及成衣廠光隆 (8916-TW) 成衣服飾接單積極成長，成為業務發展主軸，光隆整體營收將在 5 年內挑戰 200 億元，董事長詹賀博及策略長徐立亭也將應邀赴星國提出發展策略及展望說明。

光隆投資 2.1 億元在宜蘭設立開發中心，是繼去年在桃園中壢成立研發暨物流中心後，再度加碼投資，光隆去年營收突破 100 億元創新高，預計 5 年內營收將挑戰 200 億元，並持續在東南亞柬埔寨、印尼等地覓地設廠。

光隆本月 25、26 日將應邀參加寬量國際在新加坡主辦的「TaiwanCEO Day」，說明公司營運概況、財務及業務展望。

光隆今 (2019) 年前 3 季營收為 83.71 億元，年增 8.08%，其中成衣營收為 37.2 億元，佔營收比重 44.5%，年增 24.1%，羽絨營收為 25.4 億元，年減 2.9%，家紡今年表現較弱，年減 2 成，法人認為，在成衣類別的貢獻下，光隆今年全年獲利並不看淡。

光隆第 4 季產品接單結構來看，成衣營收仍可成長，估可比去年同期成長 7%，占營收比重 43%，在成衣業績帶動下，第 4 季本業依舊可維持穩定獲利，也將呈現今年全年 4 個季度都獲利的局面。而明年第 1 季預料可持續維持獲利。