台股盤前—短線面臨修正壓力 能否盡快站回月線成止跌關鍵

台股昨 (21) 日早盤一度重挫 150 點，跌破月線後跌勢收斂，終場下跌 72.93 點、收在 11558.27 點，成交值 1198.69 億元。法人指出，外資中止連 5 買，且賣超金額為近 3 個月來最大，台股短線修正壓力未解除，能否站回月線是較重要的關鍵，若沒能盡快站回月線之上，恐將持續面臨回檔壓力。

香港法案引發美中隔空互相放話，加上關稅議題令美中第一階段協議恐拖至明年，周四美中多空消息不斷，市場觀望貿易戰發展，美股四大指數全面收黑。

鴻海董事長劉揚偉日前於法說會上指出，將擴大在台投資規模，鴻海昨 (21) 日也宣布，70 億元資金已全數回台到位，將用以投資亞太電，強化 5G 研發與應用。

英特爾周三對外發聲明，對於 PC CPU 產能持續供不應求，無法解決延遲出貨問題公開致歉，業界人士認為，缺貨情況已嚴重到必須公開發信致歉，加上英特爾先前曾透露考慮委外代工生產 14 奈米 PC CPU，市場解讀，晶圓代工龍頭台積電可望成為外包生產首選，明年營運將再添新動能。

5G 手機晶片白熱化，聯發科剛宣布將發表第一顆 5G 單晶片，競爭對手高通昨日上午也公布 12 月 3 日，將在夏威夷舉辦年度 Snapdragon 技術高峰會。業界關注高通最新 5G 驍龍 865 晶片發表，且聯發科早先一周發表產品，兩強對決已白熱化。

大聯大 12 日公布擬公開收購文曄部分股權後，文曄鮮少公開回應，但文曄 3 位獨董今 (22) 日將針對大聯大公開收購案發表意見，從大聯大昨晚間緊急發表聲明、再度澄清各項疑問來看，文曄經營團隊與大聯大毫無共識。

法人指出，美中貿易談判再陷僵局，市場憂心美中貿易協商能否順利達成協議，且外資結束連 5 買，轉賣超 98 億元，為近 3 個月來賣超金額最大，後續得觀察外資是否連續賣超，而台股短線修正壓力未解除，能否站回月線是較重要的關鍵，若沒能盡快站回月線之上，恐將持續面臨回檔壓力。

