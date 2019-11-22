強化市場競爭 中國新版「負面清單」縮減20項規定

中國發改委與中國商務部週五 (22 日) 公布「市場准入負面清單 (2019 年版)」，新版清單中禁止和許可的事項共 131 項，與 2018 年版本相比減少 20 項，縮減比例 13%。新版清單開放「養老機構設立許可」、「社會福利機構設置許可」。

中國發改委指出新版清單在保證穩定性和連續性的基礎上，進一步縮減和改善管理措施，強化訊息公開內容，使整個清單更成熟，以下為修整新版清單的基本原則：

一是納入「地方國家重點生態功能區和農產品主產區產業准入負面清單」，取消中國各地自行編制公布的市場准入類負面清單 23 個，朝向「全國一張清單」目標更向前邁進一步。

二是及時納入新設立的措施，增列部分符合清單定位的措施，進一步豐富地方性措施，確保合法有效准入措施全部納入。

三是放開一批具含金量的政策，移出部分不符合清單定位的措施，持續推動縮短負面清單長度。

四是公佈清單措施主管部門，完成清單事項統一編碼，為實現一目了然、一網通辦奠定基礎。

五是廣泛聽取並吸收相關部門、各地區、相關產業協會和市場主體的意見，清單更加全面準確反映市場的訴求和期盼。

新版清單的推出，將有利於進一步發揮市場在資源配置中的決定性作用，推動市場准入門檻不斷放寬，有效激發各產業，特別是民營企業經營活力。

中國發改委指出，「清單」目標堅持能短則短，持續推動縮短負面清單長度，這次進一步開放部份產業的審核及許可，如「消防技術服務機構資質審批」、「職業技能考核鑒定機構設立審批」、「養老機構設立許可」、「社會福利機構設置許可」等措施放開。

中國新版「負面清單」縮減 20 項規定之項目如下：