〈英特爾委外代工〉台積電擁四大優勢 成英特爾委外首選廠商

英特爾 (Intel) (INTC-US) PC CPU 產能持續缺貨，公司周三對外發聲明公開致歉，業界人士認為，英特爾委外代工生產 14 奈米製程 CPU 機率相當大，而台積電 (2330-TW) 為晶圓代工龍頭，擁有先進製程技術與良率優勢，且只做代工，與客戶沒有利益衝突，加上曾為英特爾生產 CPU，均成為奪單優勢。

由於 CPU 供給短缺已持續逾 1 年，即使英特爾今年上半年擴產幅度達雙位數，仍無法消化市場需求，為此，英特爾周三罕見發布公開聲明，向合作夥伴致歉，也顯示缺貨情況已相當嚴重，恐影響未來業務發展，加上其曾透露考慮委外代工生產 14 奈米 PC CPU，在在都為英特爾外包產能，增添更高的可能性。

台積電為晶圓代工產業龍頭，全球市占率高達 50.5%，遠大於排名第二、市占率 18.5% 的三星，舉凡蘋果等國際系統大廠，及博通、高通、輝達與聯發科等 IC 設計大廠，均爭相投單，就如公司所言，台積電是「大家的代工廠」(Everyone’s Foundry)。

也因此，台積電專心致力於晶圓代工商業模式，並將其做到極致，相較於三星除代工外，也做品牌，台積電與客戶沒有利益衝突，客戶在投單上疑慮相對較低，進而形成緊密的合作與信任關係。

在製程技術與良率上，台積電也領先同業，去年已量產 7 奈米技術，且導入極紫外光 (EUV) 微影的 7 奈米強效版 (N7 +) 製程技術，已協助客戶產品大量進入市場，良率與量產超過 1 年的 7 奈米接近，由於台積電良率高達 6 至 7 成，才會進入量產，也將 7 奈米 EUV 製程良率傳僅約 20-60% 的三星，遠遠拋在後頭。

此外，台積電先前也曾協助英特爾生產 SoFIA 系列手機 SoC 晶片，及 FPGA 產品，並製造蘋果 iPhone 上使用的英特爾基頻晶片，雙方已有一定的合作默契，在多重優勢推升下，均有助台積電奪得英特爾代工大單。