〈英特爾委外代工〉考慮外包生產14奈米CPU 台積電擁優勢可望奪單

英特爾 (Intel) (INTC-US) 周三對外發聲明，對於 PC CPU 產能持續供不應求，無法解決延遲出貨問題公開致歉，業界人士認為，缺貨情況已嚴重到必須公開發信致歉，加上英特爾先前曾透露考慮委外代工生產 14 奈米 PC CPU，市場解讀，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 可望成為外包生產首選，明年營運將再添新動能。

英特爾周三 (20 日) 罕見對外發聲明，聲明中表示，由於 CPU 需求快速增加，即便擴大 CPU 產能，下半年 PC CPU 產能較上半年擴增達雙位數，但與上半年相比，下半年 PC 晶片供應量仍極度吃緊，現有 14nm 製程 CPU 產能已無法滿足市場需求。

英特爾表示，即便盡最大努力，仍無法解決出貨延遲的情況，並為此向合作夥伴致上最高歉意。而由於英特爾曾在 10 月法說會上表示，14 奈米製程 CPU 需求，大幅高於現有產能，有考慮委外代工生產，與外部晶片製造商合作，以因應客戶需求。

英特爾此次罕見發公開信，顯示缺貨情況已嚴重到需要公開發信致歉，格外引起市場矚目，加上 CPU 供給短缺時間已逾 1 年，若未能盡快補足客戶需求缺口，恐影響英特爾未來業務發展。市場認為，英特爾委外代工生產 14 奈米製程 CPU 的機率相當大。

且早在 2018 年，市場就已傳出，英特爾將外包 CPU 委由台積電代工生產，此次再傳出將委外代工，業界人士認為，台積電擁有先進製程良率穩定等具產業領導地位的優勢，加上曾協助英特爾生產 SoFIA 系列手機 SoC 晶片及 FPGA 產品，並製造 iPhone 上使用的英特爾基頻晶片，可望成為英特爾外包產能首選。