新一輪貿易談判有望？傳劉鶴邀請美方進行對話

《華爾街日報》引述消息人士表示，中國首席貿易談判代表劉鶴已邀請美國官員進行新一輪對話，這項消息有助於緩解近期緊張的美中貿易情緒。

知情人士稱，上週電話會議中，中國國家主席習近平與首席貿易談判代表劉鶴，向美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 和財政部長姆努欽 (Steven Mnuchin) 發出會議邀請。美國談判代表萊特希澤表示，除非中國明確表示在知識產權保護、強迫技術轉讓和農業問題上給予承諾，否則美方不願意親自會面。

消息稱，中國方面希望能在下週四、美國感恩節假期前訪美進行談判，但美國尚未承諾。

在近期貿易進展中，中國向美國施加壓力要求取消關稅，包含 9 月的課徵關稅以及即將於 12 月 15 日生效的關稅。雖然美國以加徵關稅方式迫使中國與其進行談判，希望能夠解決雙方在貿易、知識產權以及強迫技術轉讓等問題的分歧，但目前為止還未促使中國對該國經濟模式做出重大改變。

中國商務部稍早於記者會上表示，中美雙方經貿團隊正保持密切溝通，達成協議符合雙方的共同利益，將共同努力解決核心議題，並稱外界對於貿易進展的傳言不能全信。

如今雙方的緊張局勢已蔓延至經濟以外問題。近日，美國參、眾兩院接連通過《香港人權與民主法案》，並呈交至美國總統川普。外界普遍預計穿普將簽署此一法案，對此，劉鶴於週三 (20 日) 晚間表示，隨著圍繞香港與其他貿易問題的緊張局勢加劇，對於與美達成第一階段協議抱持「謹慎態度」。

諮詢公司歐亞集團 (Eurasia Group) 分析師 Paul Triolo 表示，目前談判局勢處於脆弱狀態，雙方都被牽制在膽小鬼賽局 (the game of chicken) 中，而下一次關稅生效時間已經逼近。