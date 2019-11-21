OECD下調今、明兩年全球經濟增長至十年新低 政策不明確為肇因

週四 (21 日) 經濟合作暨發展組織 (OECD) 發布報告表示，2019、2020 兩年全球經濟增長估將創下近十年來最低水平， OECD 並稱，各國政府未祭出明確政策方向，且過於依賴央行的財政和貨幣舉措，恐將持續損害增長前景。

OECD 於《經濟展望》報告中預期，今明兩年全球經濟增長將觸及 2.9%，創下 2008 年金融危機以來最低水平，今年 9 月該組織 9 預期 2020 年全球經濟增長為 3%。

不過，該組織預期，2021 年經濟增長將回升至 3%，前提是必須遏止美中貿易衝突、中國經濟放緩等各種風險。OECD 稱，美中貿易戰、英國脫歐以及其他種種侵蝕全球貿易關係的因素，削弱投資並傷害整個經濟體系。

然而，OECD 認為，各國政府未能妥善應對全球問題，諸如氣候變遷、數位經濟，以及多邊貿易秩序崩解等，恐怕是導致經濟增長受到壓制的重要原因。

OECD 首席經濟學家 Laurence Boone 於報告中稱：「各國政府在政策選擇上出現錯誤，他們將這些問題視為暫時的，認為光靠央行的貨幣與財政政策就能解決這些問題」。

她還稱，若政策方向遲遲不明確，不確定性高漲將進一步損害經濟增長前景。

以身為全球主要經濟體之一的美國為例，OECD 表示，川普政府在 2017 年實施大規模減稅，加上貿易夥伴經濟疲軟，預計今年美國經濟增長率將達 2.3%，較此前預計的 2.4% 下滑。

受貿易爭端影響，該組織指出，2020 年和 2021 年美國經濟增長將進一步放緩至 2%，使全球經濟產出減少 0.5% 至 0.7%。

儘管如此，OECD 預期中國在貿易緊張局勢下仍將維持增長勢頭，預計 2020 年，中國經濟增長將達 5.7%，2021 年則為 5.5%。

OECD 呼籲，各國政府應建立新投資基金，以低利率或負利率在債券市場上籌集資金，並支持應對氣候變化和推進數位經濟的行動，像是將資金投入新能源發展、或是行動支付等領域，並稱涵蓋增加投資、提高生產率以及寬鬆貨幣等舉措在內的綜合型政策，有望在兩年內推動全球經濟增長至 1% 以上，或是維持長期增長。