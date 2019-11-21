〈樺漢集團法說〉帆宣在手訂單突破200億元新高 三五族、IC封裝需求強

樺漢 (6414-TW) 今 (21) 日召開集團法說，旗下設備及系統整合商帆宣 (6196-TW) 董事長高新明指出，10 月底在手訂單已經來到 201 億元的歷史新高，目前金額持續上升，其中來自三五族以及 IC 封裝的需求強勁，估明年營收年增將達 1 成。

以帆宣 4 大業務來看，高新明指出，第 4 季及明年上半年，客製化設備研發製造，受惠半導體市場回溫、客戶訂單增加，動能將一路延續至明年；代理的高科技設備材料銷售業務，也受惠半導體關鍵客戶資本支出大幅提升，推升訂單成長。

自動化供應系統業務，因應半導體大廠持續擴建產能，按客戶需求計畫增長；整合系統業務除了受惠機電專業統包工程 (EPCM) 市場成長外，更藉由公共工程經驗，取得跨足智慧城市、智慧製造應用。

高新明指出，10 月底在手訂單金額已突破 200 億元，且持續成長，若以客戶來看，除半導體、晶圓代工廠，就屬三五族、IC 封裝的訂單需求較為強勁，保守預估明年營收會有 5-10% 的成長。

以目前帆宣各業務營收占比來看，系統整合業務 30%、設備製造 28%、代理業務 22%、自動化業務 20%；帆宣第 3 季每股純益 1.06 元、前 3 季每股純益 2.89 元；累計前 10 月營收 192.73 億元，年減 4.7%。