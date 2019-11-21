〈樺漢集團法說〉瑞祺電迎春燕 Q4營收戰新高 明年估增15-20%

樺漢 (6414-TW) 今日召開集團聯合法說，旗下網通廠瑞祺電 (6416-TW) 總經理洪德富強調「春燕來了」，第 4 季訂單動能強勁，營運可望來到歷史新高，且目前訂單能見度已達明年上半年，預計營收可望年增 15-20%，毛利率也能維持 2 成以上水準。

洪德富指出，第 4 季受惠軟體定義廣域網路 (SDN) 需求持續成長，且併購澔楷後，持續導入整合式通訊系統 (Unified Communications) 新品，預計單季營收將挑戰歷史新高，毛利率可望延續第 3 季 22% 的水準。

展望明年，洪德富表示，明年第 1、2 季訂單能見度佳，在企業推動數位轉型趨勢下，不僅是傳統資訊科技 (IT)，對工廠營運科技 (OT) 資安防護重視度也提高，帶動工業網安產品新需求，目前瑞祺電 OT 應用已經打進 3 個車廠案子，明年開始出貨。

此外，洪德富也看好，無人化應用，將推升 4G/5G 基礎架構的運算系統出貨，加上併購的澔楷明年將全年貢獻，洪德富預估，明年營收估年增 15-20%，毛利率則將持續攀升。

以目前瑞祺電各項產品營收佔比來看，網安產品 68%、整合型通訊系統 14%，軟體定義網路 16%、其他約 2%；瑞祺電第 3 季受惠客戶訂單回溫，營收、毛利率更同步回升，稅後純益季增近 9 成，每股純益 1.4 元，前 3 季每股純益 3.14 元。