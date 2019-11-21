宇峻明年五個新作加持 營運可望優於今年

遊戲廠宇峻奧汀 (3546-TW) 今 (21) 日召開法說，宇峻表示，明年將推出包括《三國群英傳 M》、《七大罪》等大作，並積極佈局海外市場，看好明年營運可望優於今年。法人認為，《三國群英傳 M》可望延續端遊版動能，月流水表現可期，且營收抽成將高於端遊版，有助推升獲利表現，估明年 EPS 可望達 6 至 7 元。

宇峻今年新作連發，6 月在中國推出《三國群英傳 - 一統天下》、7 月在推出《星之軌跡》，8 月更首度進軍韓國市場，推出《三國志征戰》，同月也在日本推出《曉之軌跡 M》，9 月在台推出《御劍神州》，加上旗下經典力作《三國群英傳 - 霸王之業》台灣營收再創高，前 3 季累計每股純益達 3.14 元。

展望明年，宇峻表示，明年將在台港澳推出經典端遊《三國群英傳 Online》手遊版《三國群英傳 M》、在台港澳與日本推出自研二次元手遊《七大罪》，及在中國推單機遊戲《三國群英傳 8》等大作，另外包括自研作品《星之軌跡》頁遊版也將在中國推出、《曉之軌跡 M》則將進軍韓國，大舉佈局海外市場。

宇峻《三國群英傳 M》將與智冠集團旗下遊戲代理商遊戲新幹線聯合營運，該款手遊為宇峻首款自研 MMORPG，投入 2 年時間開發，且《三國群英傳 Online》在端遊時代表現亮眼，在台月流水最高達 8000 萬元。

從近來端遊轉手遊表現來看，月流水數字均較端遊時代倍增，加上《三國群英傳 M》有別於《三國群英傳 Online》，交由遊戲新幹線代理，此次雙方採取聯合營運模式，營收抽成將較端遊時期多，法人看好，在二大有利因素推升下，該款手遊推出後，可望明顯貢獻宇峻營運表現。

另一方面，宇峻奧汀近年來積極投入 IP 合作項目，包括《三國群英傳》與《幻世錄》等 IP 授權，明年將有所成果，且《幻想三國誌》動畫製作委員會也將展開新動畫製作與遊戲授權。