〈元太法說〉物聯網產品動能續旺 明年可望保持年增2-3成

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (21) 日舉辦線上法說，總經理暨代理董事長李政昊表示，第 4 季物聯網 (IoT) 產品動能持續看旺，今年更打入多家日本業者，全年出貨可望維持年增 2-3 成，明年也預期有相同增長幅度。

展望未來，李政昊表示，第 4 季消費性電子產品中，電子閱讀器因客戶庫存調節完畢，預期出貨將逐步增溫，且產品將朝高單價、多疊構及大尺寸發展，電子紙筆記本，則因正值產品過渡期，朝大尺寸、適合手寫高單價發展，預期出貨動能持平，但未來都將朝彩色化開發。

物聯網方面，李政昊表示，應用於零售業的電子貨架標籤 (ESL)，動能持續成長，出貨數量及電子紙薄膜出貨面積也持續成長，預期今年出貨將年增 2-3 成，隨著智慧城市、智慧交通等新應用推出，明年也可望有相同增幅。

李政昊進一步指出，物聯網產品今年也打入日本多家企業，包含 42 吋黑白電子紙看板，獲西日本旅客鐵道株式會社於大阪站試，電子紙貨架標籤也導入多家日本大型連鎖電器通路。

展望全年，李政昊表示，今年受整體大環境影響，估全年營收仍將年減個位數，但在產品組合、高毛利產品比重增加下，全年毛利將優於去年，另一方面，業外權利金受華映退出市場影響，估將維持年減 7-8%。

元太第 3 季營收 36.59 億元，季增 2.93%、年減 7.74 %，毛利率 45.39%，季增 3.88 個百分點、年增 2 個百分點，營益率 7.73%，季增 4.58 個百分點、年減 0.99 個百分點；稅後純益 11.47 億元，季增 29.6%、年增 36.55%，每股純益 1.01 元。

元太累計前 3 季營收 101.69 億元，年減 2.9%，毛利率 43.18%，年增 3.18 個百分點，營益率 2.84%，年增 2.57 個百分點，稅後純益 24.7 億元，年增 41.8%，每股純益 2.18 元。