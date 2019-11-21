家樂福聯手Uber Eats 首站進軍新北外送市場

統一超 (2912-TW) 轉投資連鎖大型量販業者家樂福繼日前宣布家樂福東興店與外送平台 foodpanda 合作推外送服務後，今 (21) 日也再次宣布，旗下板橋店與 Uber Eats 將於明 (22) 日起正式合作，可提供近 200 項商品包含雜貨、生鮮蔬果、肉品、冷藏食品和熟食等選項，藉此搶下家庭客群對食品類別龐大購買商機，成為國內首家積極拓展外送服務的量販通路。

據了解，家樂福希望透過與不同的外送平台，在不同的商圈和住宅區測試市場，未來也將藉由目前兩店的外送營運狀況做調整。

家樂福總經理王俊超表示，近年來觀察到消費者偏好即時且便利的服務，線上下單、宅配到府的需求上升，此次與 Uber Eats 合作外送服務，可提供更即時便利的購物服務。

王俊超強調，近年來家樂福成功整合會員 + 線上購物 + 商城 APP 的數位服務，並升級成為家樂福 Wallet(錢包)，賣場內也引進智慧結帳機 Scan&Go，展現發展數位市場的決心。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats 今年首次跨足生鮮、日用品的外送服務，從內部數據觀察到，在合作生鮮品牌中，消費者點購生鮮商品的占比近 60%，需求熱度不小。

此外，家樂福藉由此次與外送平台合作推廣食物轉型商品，例如重視動物福利的非籠飼雞蛋等，而獲得米其林大獎並重視環境保育自然耕作的源天然黑纖米，將有機會成為下一波上架商品。

家樂福強調，未來將提供更多 CSR 商品，在外送平台上架，以做出生鮮的差異化。