〈金可-KY法說〉雙11業績倍增 本季營收攀今年高峰

金可 - KY(8406-TW) 展望今年，代理發言人姚秀碧表示，旗下隱形眼鏡品牌海昌與海儷恩，受惠雙 11 檔期銷量翻倍，今年第 4 季營收可期，法人估，第 4 季可望達今年高峰，毛利率則可維持第 3 季 55% 水準。

金可第 3 季營收日拋隱形眼鏡約占 38%、月拋隱形眼鏡占 16%、季拋隱形眼鏡約占 5%、年拋隱形眼鏡 3%、護理液約占 15%；毛利率方面，護理液達 57%、短拋隱形眼鏡 47%、長拋隱形眼鏡 70%。

展望今年，財務副總張泰榕表示，今年雙 11 檔期中，海昌的店鋪排名，從去年第 6 名攀升到今年第 4 名；海儷恩則從第 16 名攀升至第 12 名，2 個品牌業績年增都翻倍，11 月營收表現將可期。

法人估，金可第 4 季營收可望優於第 3 季，且是今年高峰，去年下半年因開發新品，導致毛利率些微下滑，不過新品陸續上市，估本季毛利率則可維持 55%。

金可 10 月營收 7.73 億元，月減 4.6%、年增 14.74%；累計前 10 月營收 66.04 億元，年減 8.22%，第 3 季稅後純益 3.44 億元，年增 85.2%，每股純益 3.72 元；累計前 3 季稅後純益 7.87 億元，年增 34.9%，每股純益 8.5 元。