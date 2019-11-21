搶電競商機 宏碁奪北美市場前3季市占冠軍

筆電品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (21) 日表示，根據 NPD 最新市調資料顯示，今年前 3 季宏碁電競筆電稱霸泛美市場，其中電競筆電、電競螢幕在美國市場分別拿下 24%、23% 市占，今年也首次參與亞洲電競嘉年華 WirForce 2019，可望帶動第 4 季電競周邊產品動能持續成長。

宏碁表示，今年前 3 季宏碁電競筆電分別在美國、巴西、哥倫比亞、智利及祕魯等泛美地區，拿下市占寶座，其中巴西市場更拿下 56% 市占。

宏碁為拓展電競多元市場，今年 9 月也在歐洲最大消費性電子展 (IFA) 推出 Planet9，為全球第一家電腦品牌旗下的電競社群平台，近期也積極布局亞洲市場，在泰國電玩展和台灣電競活動中與玩家首次互動，並首次進駐亞洲電競嘉年華 WirForce 2019，搶攻電競商機。

而因應外在環境變化，宏碁今年除了續推 Predator 掠奪者電競品牌外，也建立創作者系列 ConceptD，並發展旗下多重事業引擎策略，除安碁資訊 (6690-TW) 外，旗下系統整合服務商智聯服務 (6751-TW) 也於 20 日正式登上興櫃交易，預期在多重事業引擎策略下，動能將持續發酵。