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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧11月21日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
5457  宣德          1240  
1569  濱川           913  
3587  閎康           837  
3374  精材           609  
3217  優群           538  
6238  勝麗           446  
6121  新普           444  
8436  大江           175  
4953  緯軟           159  
5289  宜鼎           154  
3081  聯亞           150  
3083  網龍           109  
3527  聚積            98  
3227  原相            88  
6568  宏觀            86  
6426  統新            83  
006201元大富櫃50        75  
6643  M31             61  
8489  三貝德          56  
8299  群聯            54  
3526  凡甲            47  
8155  博智            44  
4966  譜瑞-KY         42  
4105  東洋            38  
1565  精華            34  
3479  安勤            34  
1795  美時            12  
5904  寶雅             5  
3611  鼎翰             4  
3615  安可             0  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
5483  中美晶       -1332  
6488  環球晶       -1001  
3324  雙鴻          -927  
6683  雍智科技      -776  
8044  網家          -749  
6679  鈺太          -623  
6245  立端          -562  
8086  宏捷科        -537  
6274  台燿          -479  
3131  弘塑          -431  
3483  力致          -376  
3105  穩懋          -332  
8358  金居          -312  
6290  良維          -213  
3264  欣銓          -191  
5263  智崴          -185  
6510  精測          -177  
6462  神盾          -163  
6538  倉和          -161  
6411  晶焱          -160  
5439  高技          -151  
4126  太醫          -114  
5349  先豐          -110  
8431  匯鑽科        -109  
3293  鈊象          -102  
6138  茂達           -81  
8048  德勝           -75  
2732  六角           -66  
3092  鴻碩           -60  
6194  育富           -57

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