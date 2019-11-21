◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧11月21日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 5457 宣德 1240 1569 濱川 913 3587 閎康 837 3374 精材 609 3217 優群 538 6238 勝麗 446 6121 新普 444 8436 大江 175 4953 緯軟 159 5289 宜鼎 154 3081 聯亞 150 3083 網龍 109 3527 聚積 98 3227 原相 88 6568 宏觀 86 6426 統新 83 006201元大富櫃50 75 6643 M31 61 8489 三貝德 56 8299 群聯 54 3526 凡甲 47 8155 博智 44 4966 譜瑞-KY 42 4105 東洋 38 1565 精華 34 3479 安勤 34 1795 美時 12 5904 寶雅 5 3611 鼎翰 4 3615 安可 0 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 5483 中美晶 -1332 6488 環球晶 -1001 3324 雙鴻 -927 6683 雍智科技 -776 8044 網家 -749 6679 鈺太 -623 6245 立端 -562 8086 宏捷科 -537 6274 台燿 -479 3131 弘塑 -431 3483 力致 -376 3105 穩懋 -332 8358 金居 -312 6290 良維 -213 3264 欣銓 -191 5263 智崴 -185 6510 精測 -177 6462 神盾 -163 6538 倉和 -161 6411 晶焱 -160 5439 高技 -151 4126 太醫 -114 5349 先豐 -110 8431 匯鑽科 -109 3293 鈊象 -102 6138 茂達 -81 8048 德勝 -75 2732 六角 -66 3092 鴻碩 -60 6194 育富 -57