聯準會帶頭，中國人行準備這樣做

今年美國聯準會調降三次利率，並重啟資產購買計畫後，全球範圍的美元供給將不再是問題，新興市場央行都鬆了一口氣。本身肩負穩定經濟成長與削減債務槓桿雙目標的中國人民銀行，也在中國與美國間利差再度擴大的同時，找到些許貨幣政策空間。我們預期中國人民銀行將順勢調降存款準備率或政策利率，來提振企業中長期借款，以達到穩經濟的目標。

1. 舊經濟不佳，新經濟也沒起色

中國經濟數據沒起色

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2019/11/20。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

中國政府原先的計畫是，隨著平均國民所得的提升（中國人均國內生產毛額從 1980 年的 309 美元，升高至目前的 10,098 美元），廣大且富裕的中產階級，將扮演起經濟成長的新火車頭，經濟發展重心也會從出口為主的製造業，轉向內需的服務業。但從上圖可看出，從 2017 年以來，不僅代表舊經濟的李克強指數一路向下（李克強指數由銀行貸款、電力生產與貨運量組成），與新經濟息息相關的零售銷售年增率也一路下滑，中國經濟缺乏成長動能。

2. 貨幣政策由中性穩健轉向略微寬鬆

從上一張圖，我們可以看到李克強指數與零售銷售年增率大多走勢一致，製造業好，就業與薪水就好，消費自然也好。但 2015 年至 2017 年間，李克強指數大幅反彈的同時，零售銷售卻沒有跟上。「鉅亨買基金」認為問題出在房市上，2015 至 2017 年間中國房價年增率大幅飆升，一線城市房價年增率一度逼近 35%，所有錢都拿去買房子，零售銷售自然好不到哪去，這也是中國政府之後一直嚴控房市的原因。

儘管中國政府不希望房地產市場再次失控狂飆，但在經濟成長一路下行，且缺乏明顯成長核心時，中國政府並無太多選擇。從近期的信貸脈衝與貨幣狀況來看（兩者升高都代表資金變充裕），中國的貨幣政策正從中性，慢慢的往寬鬆傾斜。

中國資金供給漸趨充裕

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2019/11/20。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 中國長短期利率都需下降

中國短期利率仍有下降空間

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2019/11/20。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

近期中國貨幣狀況與信貸脈衝確實都有改善，但若仔細分析企業新增貸款來源，會發現近期企業新增貸款增長大多來自短期貸款，與一年前相比，新增中長期貸款金額幾乎沒有增加。要更有效的刺激投資與經濟成長，企業中長期借款年增率將是關注重點。我們認為中國人行將藉由調降利率，來同時引導短期與長期利率降低，以提高銀行放款意願與降低資金成本，並進而刺激企業中長期借款增加與經濟成長。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

搭配核心配置，中國基金當衛星

隨著聯準會重啟資產購買計畫，全球風險性資產大跌機率顯著降低。在穩健的核心資產配置外，投資人可將中國基金納入衛星配置，以增加投資組合的進攻能力。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

>> 摩根基金 - JPM 中國 (美元)-A 股 (累計)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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