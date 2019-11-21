龍巖今再釋出彰銀2.9萬張 持股比例剩0.53%

殯葬禮儀服務業者龍巖 (5530-TW) 今 (21) 日再處分手中彰銀 (2801-TW) 持股 2 萬 9085 張，處分利益約 2.52 億元，從董事會 11 月 8 日決議處分彰銀持股以來，公司迅速鉅額逐筆交易釋出，至今日交易完成後，手中持有彰銀只剩 5 萬 3288 張，持股比例剩 0.53%。

龍巖今天處分彰銀持股 2 萬 9085 張，成交均價每股 22.97 元，較 11 月 8 日盤後 22.41 萬張鉅額逐筆交易成交平均價格 23.2 元為低。

龍巖原為對彰銀持股 10% 以上大股東，持有彰銀 39.1 萬張，龍巖多次在市場釋出持股，目前持有彰銀只剩 5 萬 3288 張，11 月 8 日以來的這段期間，龍巖已釋出手中彰銀持股約 86 %，對彰銀持股比例只剩 0.53%。

龍巖主管指出，持股股彰銀是財務投資，2013 年起陸續買入，累計投資總金額計 56 億元。

龍巖表示，加計投資彰銀期間收取的現金股利，總投資收益達 42 億元，此次處分投資彰銀回收之本金與收益，將投入本業發展，盼可推動另一波產業革新。

龍巖已公布 2019 年前 3 季財報，營收 34.77 億元，稅後純益為 19.28 億元，每股純益已達 4.59 元。