歐盟、新加坡FTA 即日起生效

歐盟與新加坡的自由貿易協定 (FTA) 於週四 (21 日) 起正式生效，雙方 FTA 生效後，將消除雙方之間的關稅及非關稅貿易障礙，並促使更多新加坡企業進入歐盟市場。

新加坡總理李顯龍表示，與歐盟之間的 FTA 談判，已進行了將近十年。他於週三 (20 日)，透過 Facebook 發文表示，從 2008-2009 年全球金融危機時，即開啟之 FTA 談判，在全球經濟充滿不確定性的此時正式生效，代表了新加坡與歐盟皆相信，若要追求經濟的成長與繁榮，必須採取開放、依規則進行的貿易往來。

另外，由於新加坡為第一個與歐盟簽訂 FTA 的東南亞國家協會 (ASEAN) 成員國，預期雙方 FTA 的生效，將有望帶動更多東協成員國與歐盟簽訂 FTA，提升兩大區域經濟組織之往來。

FTA 具體內容包括消除關稅、保護智慧財產權、促進新加坡服務業進入歐盟市場、以及更為彈性的原產地規定等。

FTA 正式生效後，新加坡將免除所有歐盟進口商品的關稅，而歐盟則將免除 84% 新加坡進口商品的關稅，包括食品、電子產品、及藥品，並預計剩下的 16%，包括紡織品、特定肉類及海鮮產品，將於未來 3-5 年內免除。另外，此協議亦有助於推動更多新加坡服務業進軍歐盟市場，包括通訊、運輸、及環境服務等。

新加坡貿工部長陳振聲亦於週三 (20 日)，透過 Facebook 發文表示，鼓勵更多有意進軍歐盟市場的新加坡企業，充分利用 FTA 所創造的機會。

歐盟為新加坡第三大貿易夥伴，而雙方之間貿易往來，於去年共超過 1140 億美元，其中有 490 億美元，是來自於新加坡的出口。另外，歐盟亦為新加坡的服務業貿易往來最大夥伴，雙方之間的交易金額，於 2017 年超過了 790 億美元。

除此之外，至去年 12 月底為止，總共約有 1 萬 4 千家的歐洲企業，於新加坡營運。歐盟亦為新加坡最大的外資來源，於 2017 年，歐盟的外資投資存量為 3760 億美元。