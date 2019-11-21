JDI爆醜聞！遭員工私吞近6億日圓

日本經營重建中的中小型面板廠 JDI (6740-JP) 傳出醜聞，該公司會計部門員工，共私吞公司約 5.78 億日圓資金，JDI 已於 2018 年 12 月時，將該名員工進行懲戒解僱，並於 2019 年 8 月時，依業務侵占向日本警視廳提出刑事告訴。

JDI 表示，該名員工在 2014 年 7 月至 2018 年 10 月期間，多次利用職務之便，以業務委託費用等名目向虛設的公司進行匯款，或將印花稅票拿去兌款等手法將公司資金轉進自己口袋。而該名員工的不法情事，也因公司其他同仁的舉報，在 JDI 實施內部調查後而終於遭到揭發。

有關會計上的不當處理，為何會持續這麼長的一段時間而未察覺，JDI 表示，公司「內部的稽核體制不夠完善，以致沒有察覺不當行為」。

另外，關於這些不法情事為何在將近 1 年後才公布，JDI 表示是因為「與檢調單位進行洽談，也擔心還有其他共犯存在的可能，因此才未對外發表」。而 JDI 在進行內部調查後，也未發現有其他同樣的不法情事。

JDI 是在 2012 年，整合日立製作所、東芝，以及索尼的 LCD 面板部門而成立，也是日本的代表性面板廠。由於日本經濟產業省所轄的官民基金 INCJ，至今共向 JDI 投入了逾 4000 億日圓資金，官方色彩濃厚。然而公司業績持續低迷，截至 2019 年 9 月底，JDI 的債務超過已達 1016 億日圓。