新加坡第三季GDP優於預期 經濟將有望於2020年回溫

根據《彭博》報導， 新加坡正在加快經濟成長的腳步，根據最新公佈之 GDP 數據顯示，新加坡於第三季成長了 2.1%，高於先前預期之 0.6%，並較第二季之負 2.7% 大幅改善。另外，GDP 年增率則是較去年同期增長 0.5%，高於先前預期之 0.1%，顯示新加坡經濟正呈現穩健復甦的趨勢。

新加坡 GDP 成長率 (圖：Trading Economics)

根據 GDP 細項數據顯示，第三季製造業表現較前季大幅改善，增長率為 7.6%，服務業小幅成長 0.4%，而建設業則是衰退 0.1%。

新加坡貿易和工業部 (Ministry of Trade and Industry; MTI) 於週四 (21 日) 表示，對於新加坡經濟前景抱持樂觀態度，預期今年全年經濟成長率將為 0.5%-1%，而明年則可達 0.5%-2%。

由於新加坡是全球對外貿易依賴程度最高的經濟體之一，因此，今年以來受到中美貿易戰影響，導致新加坡公佈之 10 月出口數據，呈現連續 8 個月下滑之趨勢。雖然整體出口表現不佳，但電子產品之出口數據卻逐漸改善，衰退幅度由 9 月之年減 24.8%，縮小至 10 月之年減 16.4%。

除此之外，儘管新加坡出口仍衰退，但根據最新公佈的製造業採購經理人指數顯示，10 月 PMI 較前月小幅好轉，由 9 月之 49.5 上升至 49.6。

新加坡 PMI 及出口趨勢 (圖：Bloomberg)

新加坡央行表示，儘管目前全球經濟成長仍舊疲弱，但許多跡象顯示，全球景氣正在逐漸回溫，預計 2020 年，受惠於新興市場的成長動力、全球電子業景氣回升、以及新加坡的兩大出口市場，中國及美國之間的貿易緊張關係紓緩，新加坡經濟將有望穩健成長。

(本文不開放合作媒體轉載)