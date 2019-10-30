新加坡金管局：貿易不確定性持續 明年經濟仍面臨逆風

新加坡金管局 (MAS) 週三 (30 日) 發表半年度宏觀經濟報告，表示當地經濟明年將繼續面對逆風，未來 18 個月經濟活動欠缺動力。

金管局在評估報告中指出，新加坡最近放鬆的貨幣政策及財政政策的組合，「適合當前的經濟狀況」，並預計政府 2019 年的財政立場仍將「溫和擴張」。金管局重申，如果通貨膨脹和增長前景顯著減弱，則金管局準備重新調整貨幣政策。

金管局預估，新加坡今年的經濟成長率約介於 0% 至 1%，並在 2020 年適度改善。

金管局局長孟文能 (Ravi Menon) 在上週曾說，當前的周期應在 2019 年底見底，因為經濟下滑似乎僅限於貿易和製造業。今天的報告詳述了此一觀點，表示通貨膨脹率將保持低迷，而勞動力市場將走軟。

金管局認為，不同行業的經濟增長將有較大差異，服務業目前仍保持彈性，並將繼續成為經濟增長的關鍵支撐。貿易相關部門面臨顯著不確定性，部分與電子高波動性有關，譬如半導體業在需求不確定下，正減少庫存而非增產。

金管局預計，高度不確定性將維持較長時間，致全球經濟維持疲弱，新加坡本地經濟將於今年剩餘時間受到影響，情況還將延續到明年。

做為新加坡中央銀行，金管以匯率為主要的政策工具，並且自 2016 年以來首次採取放寬政策。