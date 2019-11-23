〈書摘〉高齡者族群是未開發的巨大金礦嗎?

以下內容摘錄自《未來消費新型態》

未開發的巨大金礦存在於高齡者身上

觀察日本人每人的民間消費會發現，從九○年代後半開始幾乎是停滯狀態，但人口卻已經開始減少，高齡化持續進行。這就是日本的現狀。

日本有一千七百兆日圓的個人金融資產，其中大半為六○歲以上的人所持有。安倍晉三首相不斷催促財經界提高勞工薪資，但再怎麼搞錯重點，也該有個界限。如果想刺激消費、提振景氣，就應該提出能讓富裕高齡者安心花錢的政策。

日本的高齡者就算有錢也不花，原因出自於他們過去所受的教育。

日本是欠缺資源的國家，必須先從各國進口原物料，進行加工以提高附加價值後再出口，出口所得的利潤再用於購買下一次的原物料，日本只能靠這種加工貿易來生存。

二戰後的日本政府抱持這樣的想法，建議民眾要有「不勞動者不得食」「不浪費、勤儲蓄」這種拼命工作、努力儲蓄的概念，這樣政府就能將這些錢以低利息借貸給企業，達成比例分配的戰略。

在這種時代長大的人，骨子裡認定錢只能存到銀行或郵局裡，無法想像什麼是為自己花錢。

離題一下，農協系的農林中央金庫被稱為是世上最強基金，因為它什麼都不用做，從事農業的人就會不斷把錢存進去。

有個詞叫「貧農」。住在都市裡的人如果身分是農民，大家都會誤以為他們很窮，事實上完全不是這麼一回事，他們是很有錢的。

現在從事農業的人，來自農業的收入占總收入的一五％不到，但只要被政府認定為是從事農業工作的農民，就有許多好處。首先，若從父母那裡繼承到遺產，只要在二○年內從事農業工作，就免繳遺產稅。

什麼樣的工作會被認定是農業呢？

例如：在自家院子裡種幾棵栗子樹，再將收成的栗子賣出去，只要收入一年達一○萬日圓以上，就算是傑出的農業從業人員了。

此外，還有許多費用是由政府經費支出，例如：只要是一台能夠裝載貨物的車子，不論是買車費用或油錢都可以由經費支出；跟家人一起去夏威夷旅行也是，只要抽個半天去鳳梨園巡察，費用就能算到經費裡。

如此這般，只要擁有農業從業人員的資格，就等於產生「有閒錢」的機制。只不過畢竟是日本人，就算有錢還是不會花，而是乖乖存起來，因此，農林中央金庫持有非常龐大的財產。

面對不消費的「低欲望社會」毋須悲觀

不花錢的不只高齡者，年輕人的消費意願也變低了。不買房不買車、結婚要花錢所以也不想結了，這就是現在日本年輕人的實際狀況，也就是說，他們的「欲望」非常的低。

新進員工也幾乎沒有人的未來目標是當上社長。大部分的人都表示不想升到課長以上的職位，跟我經歷的年代相差非常大。

我把這樣的日本現況稱為「低欲望社會」。

安倍首相現在還不斷公開放話再兩年 (至二○一七年) 要將 GDP(國內生產毛額) 成長率提高到二％的，好像還完全不懂這樣的事實。現在的世代想的是「為什麼一定要成長？現在這樣有什麼不好？」所以再怎麼鼓吹 GDP 要增加二 %，也不會有效果。

其實年輕人的欲望會低落也不是不能理解。日本是很不可思議的國家，明明二○年來成長一直走低，但失業的人卻很少見。以年輕人的失業率來說，葡萄牙高達四○％，但日本卻沒有這麼嚴重。

也就是說，日本人對於低成長的社會已經非常習慣了。

在這種國家想擁有更多的消費者並不簡單。當然，就算是低成長，若能產生結構上的變化，消費者仍可能大幅增加。只是，其他有人口紅利、市場越來越大的國家機會自然會大上好幾倍。

為了對抗美國總統川普緊縮外國人工作簽證的政策，加州蠢蠢欲動想要獨立。美國原本就是個移民眾多的國家，加州的移民比例尤其高，其中又以矽谷為最，因此加州是反川普的。

來自世界各地充滿雄心壯志的人們前往加州工作，這些野心勃勃的菁英們平均年收入是一五萬美元以上。另一方面，在總統大選中支持川普的中西部窮苦白人，年收入只有五萬美元。也就是說，川普的支持者在美國是「競爭中的輸家」。

因為一九八○年代的雷根改革，美國的通訊、運輸和金融三大產業出現爆發性成長。金融和運輸業以紐約為中心分布在東海岸；通訊業則集中在加州等西海岸。只有位於正中央的鐵鏽地帶 (生鏽的工業地帶) 居民沒學到新技術而被棄之不顧。他們就像川普總統說的，並不是被中國搶走工作，而是在美國國內就輸掉了比賽。

因此，川普想對中國進口貨品增加五○% 關稅是大錯特錯的政策，如果真的執行了，沃爾瑪 (Walmart) 或好市多等企業很可能會倒閉。

日本的索尼 (SONY) 或本田 (Honda) 就是進軍美國而提高知名度之後，再將產品賣給美國人，但中國卻沒有這樣的企業。沃爾瑪或好市多從中國企業以低價買進產品，再於美國銷售。川普說中國企業賺了許多黑心錢，但請別忘記，也多虧這樣，年收五萬美元以下的人們才能生活。

由於全球化的發展，企業可將世界各地的廉價產品帶回自己國家，成本因而不會上漲。如果從中國進口的商品全換成美國國內製造，就會導致成本推動型通貨膨脹 (Cost-Push Inflation)，售價會變成現在的兩倍。而受到最大影響的就是支持川普的窮苦白人。身為房地產商人的川普連這麼簡單的道理都不懂嗎？

另外，川普還要鴻海精密工業的郭台銘董事長在美國生產 iPhone，這也是極不合理的事。iPhone 在中國成都進行最後組裝，那裡的員工有一百萬人，但想在美國找到一百萬名藍領階級人士卻不可能。現在美國的失業率約五 %，已經接近完全雇用了，在這種狀態下，想招聘一百萬名員工，就算找來酒鬼或嗑藥的人一起總動員，也湊不到這個數字。

日本跟美國就是這樣，都是由完全不懂當下經濟狀況的人來治理國家。

【書籍介紹】

書名：未來消費新型態

出版社：出色文化

出版日期：2019 年 11 月

【作者介紹】

大前研一 Kenichi Ohmae

早稻田大學畢業後，於東京工業大學取得碩士學位，又於麻省理工 學院取得博士學位。曾於日立製作所、麥肯錫公司服務。現任 Business Breakthrough 股份有限公司代表取締役社長、Business Breakthrough 大 學校長。著有《「從 0 到 1」的發想術》、《低欲望社會》、《日本的論 點》系列等多本著作。

提倡「無國界經濟學及地域國家論」。於麥肯錫工作時代，曾任《華 爾街日報》特約編輯，也在《哈佛商業評論》上持續發表隨經濟無 國界化帶來的企業國際化問題、以都市發展為中心擴大的新地域國 家概念等論文。1987 年榮獲義大利總統頒發皮歐曼茲獎，1995 年由 美國聖母大學授與名譽法學博士學位。被英國《經濟學人》譽為現 今社會的思想領袖，繼美國的「現代管理學之父」彼得 ‧ 杜拉克及 「商界教皇」湯姆 ‧ 彼得斯之後，亞洲有大前研一，歐洲則無人與 之匹敵。

《經濟學人》1993 年的思想領袖特集中，大前研一為全球入選的十 七人之一，而 1994 年特集中則是入選的五人之一。2005 年的 「Thinkers50」中是唯一進榜的亞洲人。

川野幸夫 Yukio Kawano

YAOKO 株式會社會長，一九四二年出生於埼玉縣小川町。一九六一年埼玉縣立浦和高中畢業，一九六六年東京大學法學部畢業， 一九六九年進入 (有) 八百幸商店服務，一九七四年八百幸轉型為 YAOKO 株式會社，擔任專務。一九八五年擔任社長，二○○七年 擔任會長，二○○九年擔任 (一社) 日本超市協會會長 (現任)。

金井政明 Masaaki Kanai

良品計畫株式會社 會長一九五七年生。曾任職於西友株式會社長野分店 (現為西友合同會社)，於一九九三年進入良品計畫株式會社。長年擔任生活雜貨部長，負責占業績關鍵的生活雜貨，推動良品計畫的成長。曾負責家電 (九五年)、保養系列 (九七年) 等新領域的開發， 並主導無印良品家具、收納用品的規格化。二○○一年擔任常務， 開始良品計畫的結構改革。二○○八年擔任社長，之後以製造更優良的產品為重心，在公司內設立「生活良品研究所」，並推廣以旅行為主題的「MUJIto GO」產品。二○一五年擔任會長至今，帶領公司 致力於為世上人們提出「良好生活」提案，並為居住者及生產者提 供用心的商品及服務。

岡田陽介 Yosuke Okada

ABEJA 株式會社社長 CEO 兼 CTO。 一九八八年生於愛知縣名古屋市。一○歲開始學習程式設計。高中主修電腦繪圖，並榮獲文部科學大臣獎。大學時，在多場國際研討 會發表 3D 電腦繪圖相關研究。二○一一年，於響株式會社擔任 CTO， 負責開發服務等技術。之後，進入東京的新創公司，在六個月內晉升為最年輕的事業本部經理，在第四半期負責數億日圓的事業開發項目。接著，遠赴矽谷研究最先進的電腦科學，見到了人工智慧 (尤 其是「深度學習」) 革命的進化。回國後，成立日本第一家專門運 用深度學習的新創公司 ABEJA 株式會社。

須田健太郎 Kentaro Suda

FREEPLUS 株式會社社長 一九八五年出生於馬來西亞吉隆坡。父親為日本人，母親為馬來西亞華僑。少年時期在馬來西亞及印尼亞加達度過。二○○五年進入大學，在成人式那天因於想「成為世界級人物」而決定退學。於二 ○○七年二二歲時成立 FREEPLUS 株式會社，擔任社長至今。

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