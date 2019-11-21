韓媒：因美韓談判破裂 川普政府正考慮撤走駐韓美軍近4000人

據南韓《朝鮮日報》引述消息人士報導，如果首爾不同意分擔更多駐韓美軍費用，川普政府正在研究撤走駐韓美軍一個旅，約 3000-4000 名軍人。

美國政府近日一直向南韓施壓，要求提高《韓美防衛費分擔金特別協定》(SMA) 分攤額度，川普計畫將南韓支付費用提高 5 倍，達到 50 億美元。但雙方本週談判破裂，美國認為雙方想法差距太大，要求提前中止談判。

據熟悉談判過程的華府外交人士說，由於與南韓的談判，未能按照川普的要求順利進行，川普正考慮撤走一個旅的軍力。在駐韓美軍中，一個旅的兵力在 3000 至 4000 人之間，這種削減程度並不違反美國國會 2019 年《國防授權法》規定的最低規模。

美國目前在南韓駐軍人數約 2.85 萬名，依美國國會通過的 2019 年度國防授權法等法案，禁止將駐韓美軍減少到 2.2 萬名以下。但這也意味，此一規模至多可裁減約 6500 多人。

美國駐北韓特別代表 Stephen Biegun 週三表示，他相信美國應該持續在南韓派駐軍隊。不過他也說，南韓是美國最重要的盟友之一，但這不意味著任何人都可以搭便車，而現在雙方正進行艱難的分擔配額談判。

先前在雙方談判破裂後，美國國防部長 Mark Esper 表示，他不打算預測美國是否會撤離駐韓部隊，但他在訪問南韓時強調，南韓是個富裕國家，有能力而且也應該負擔更多費用。