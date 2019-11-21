台股盤前─美中協商充斥雜音 高風險意識令震盪格局難突破

台股昨 (20) 日終場收斂跌勢，以 11631.2 點作收，小跌 25.2 點，成交值縮至 1162.6 億元，儘管外資現貨部位仍維持買超，且期貨淨多單留倉 40968 口，不過，元大投顧提醒，台指期換月後期現貨逆價差達 32 點，顯示美中協商雜音堆高風險意識；另一方面，早盤日韓股開出均陷入偏弱走勢，短線上大盤整理格局難突破，有待美中談判的新消息。

三大法人昨合計賣超 26.51 億元，其中，賣壓主要來自自營商，賣超達 37.62 億元，外資和投信均呈現買超，分別為 10.1 億元和 0.81 億元。

美國參議院周二快速通過香港人權與民主法案，引發中國強烈反彈，美中關係瞬間降至冰點，導致美股四大指數昨日終場均收黑，費城半導體指數下跌 20.36 點或 1.18%，收 1710.14 點；那斯達克指數下跌 43.93 點或 0.51%，收 8526.73 點；道瓊指數下跌 112.93 點或 0.40%，收 27821.09 點；標普 500 指數下跌 11.72 點或 0.38%，收 3108.46 點

消息面上，經濟部公布 10 月外銷訂單金額 472.8 億美元，年減 3.5%，為連續 12 個月負成長，不過，經濟部認為，隨著手機和穿戴裝置新品上市，再加上 5G 的應用需求加溫，預期全年訂單金額年減幅將收斂至 4-6%。

全球最大行動晶片製造商高通指出，在全球轉換至下一代無線科技的情況下，到 2021 年全球 5G 手機的銷量可望達 4.5 億支，遠高於先前預估，未來營收可望加速回升，有利帶動台股相關供應鏈表現。

聯發科宣布將在下周二於台北、深圳同步發表旗下首顆 5G 系統單晶片，與高通較勁意味濃厚；外資看好，由於 5G 晶片需求優預期且競爭壓力減少下，聯發科 5G 產品初期毛利率可達 50% 以上，優於其整體毛利率，挹注營運可期。

本波台股大行情由台積電領攻，又有本土大型投顧將台積電最新目標價調升至 365 元，是市場最高，再加上外資圈已將台積電目標價看到 350 元以上，若台積電續強，勢將為大盤提供強勁支撐。

整體來看，目前加權指數暫守在 5 日線之上，法人認為，外資追捧台積電指數創新高，不過，中小型股快速輪動顯示內資觀望氣氛濃，短線仍要提防快速壓回。