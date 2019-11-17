〈台股風向球〉高檔震盪盤黏 籌碼鬆動漲多股要小心

台股指數上周周線終結連 4 紅，周跌 53.94 點，不過仍留下下影線，顯示大盤雖見逢高整理壓力，但多方仍有守，隨著美股指數再度於上周五創高，台股交易員指出，美股強勁氣氛有助台股支撐力增強，不過，上市櫃業者第三季財報和 10 月營收已揭曉、且貿易戰有望達成協議等消息面多已反映，加上近來內外資籌碼略見鬆動，漲多股賣壓不得大意。

交易員提醒，上周加權指數跌幅 0.47%，櫃買指數跌幅更大達 0.73% 並呈現周線連 2 黑，顯示 9-10 月間內資法人積極作多的中小型股，籌碼已見鬆動，此時，外資近期買超力道減緩，甚至出現賣超，外資期貨淨多單又持續減碼 3152 口至 45324 口，預料本周台指期結算前，大盤僅先以高檔震盪因應。

美國商務部長羅斯最新表示，美中極有可能敲定協議，僅剩細節在談，而白宮經濟顧問庫德洛也表態「與北京的討論相當有建設性」，已談到最後階段，就快達成協議，消息激勵上周五美股續揚，道瓊工業指數收盤首次突破 28000 點，又創下新高紀錄。

此外，路透社報導有消息人士透露，美國將再延長華為臨時許可證效期 6 個月，也有助貿易戰協商持續被市場正面解讀。

國內方面，觀察外資動態，上周仍繼續買超台股達 107.8 億元，前 10 大買超標的中除了 3 檔 ETF，以買超鴻海達近 12.9 萬張最多，中信金、華通和和碩等均超過 4 萬張，緯創、欣興超過 2 萬張，永豐金近 2 萬張，顯然對於大型權值股的布局意願仍高。

群益投顧則提醒，近期投信開始調節部位，須留意高位階個股獲利了結賣壓，尤其是前波的主流族群例如雙鴻、智邦、聯茂、台光電、中美晶、台表科、台燿、矽創、正崴、同欣電、嘉聯益、創意、微星、宏捷科和華新科等。

整體來看，資金退潮容易出現整理格局，所幸，融券餘額仍居高不下，月線和季線也緩步墊高，回落空間應有限，在個股第三季財報均已公布完畢後，貿易戰議題雖生常談，其協商發展還是主導大盤能否驚驚續漲。