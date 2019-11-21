台股盤中—電金傳產權值股同熄火 重挫逾百點 跌破月線

美股四大指數收黑，亞股也幾乎全軍覆沒，市場憂心美中能否達成貿易協商，拖累台股今 (21) 日跳空開低，電子三雄同步走弱，聯發科、台達電等電子權值股表現也弱勢，台塑四寶等傳產權值股，及國泰金、富邦金等金融權值股同處盤下，指數盤中一度重跌逾 150 點，跌破 5 日線與月線，接連失守 11600 與 11500 點關卡，預估今日成交量約 1400 億元。

台股今日開盤下跌 57.36 點，以 11573.84 點開出，盤中最低下挫至 11478.43 點。從族群表現來看，上市股中僅生醫族群站穩紅盤之上，其餘族群均下挫，表現最弱勢的為半導體指數，跌幅 1.9%；上櫃族群方面，僅遊戲、生醫、其他電子站穩盤上，表現最強勢的為遊戲指數，漲幅 0.75%，最弱勢為電通族群，跌幅 0.75%。

雖然傳出美國總統川普考慮讓蘋果部分產品免於 12 月新關稅影響，將有利蘋概股表現，但電子三雄今日仍表現疲弱，股價均跳空開低，台積電股價失守 5 日線，盤中跌幅約 1.9%；股王大立光表現為三雄中最弱勢，盤中跌幅逾 3%；鴻海盤中跌幅逾 1%，跌破 5 日線，但仍力守 90 元關卡之上。

生醫族群今日表現相對強勢，奈米醫材、聿新科大漲逾 8%，慕康生醫、台康生技上漲逾 3%，承業醫、健喬、達爾膚、訊聯、醣聯漲幅逾 2%，懷特、永日、晟德、合富 - KY、東洋、大學光等，表現也都不俗。

IC 設計族群持續輪漲，九暘大漲逾 6%，敦南、研通漲逾 3%，類比科、鑫創、威盛漲幅逾 2%，世紀、聚積、揚智、通嘉、晶豪科同樣站穩盤上。

國泰證期分析師蔡明翰指出，市場憂心美中貿易協商能否順利達成協議，加上港股拖累，亞股幾乎全軍覆沒，導致近期相對強勢的台股，出現明顯補跌，但國際股市仍維持強勢格局，技術面多頭表現未遭明顯破壞，短線指數能否站回月線，是較重要的關鍵，若沒能盡快站回月線之上，後續可能持續面臨回檔壓力。