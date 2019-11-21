靠網購店取 當天到貨 Target Q3省下90%成本 股價大漲14%

零售商 Target (TGT-US) 週三公布第三季驚人財報，粉碎華爾街預期，收盤大漲 14% 至 126.43 美元，今年迄今股價漲幅近 90%，為 S&P 500 指數今年表現第六強的股票，即使是表現強勁的 TJX Companies (TJX-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 也只能瞠乎其後。

高盛報告指出「我們本以為市場已經將 Target 大部分的進展入價了，但今日的財報 (例如利潤率擴張) 甚至遠高於最樂觀的預期。」

在即將到來的購物假期之前，Target 也上修全年獲利預期，同時降低了處理線上訂單的成本。

Telsey 顧問團體公司報告指出，「整體而言，我們認為 Target 的策略轉型措施引起了消費者的共鳴，他們在日常用品上投資價格，以新引進私有品牌讓商品銷售具差別化。改建商店以及投資在數位和運輸上，包括引進 Shipt 送貨服務。」

期權交易者 Pete Najarian 在 CNBC 的《半場報告》財經節目上表示，Target 的股價還會再上漲，因為該公司在私有品牌上的投資會帶來更強勁的營收。

他指出，「無論是 Target 的雜貨領域或者商店其他部分，以營收來源而言，店內一共有 5 個不同的細部市場，他們到處都有私有品牌，這對他們來說是件大事，這對他們幫助很多，且未來也將有影響。」

Target 第三季財報關鍵數據

純益年增 15.5% 至 7.06 億美元

同店銷售成長 4.5%，反映實體店銷售成長 2.8%、數位銷售成長 1.7%。

同比數位通路銷售成長 31%。

當日履行服務 (訂單提取、提貨和送貨) 占 Target 數位同比銷售成長的 80%。

同比流量成長 3.1%，係由實體店和數位通路兩者的成長一起帶動。

營業收入較去年成長 22.3%。

來自持續營運的 EPS 年增 18.2% 至 1.37 美元 (基於 GAAP)

調整後 EPS 年增 24.9% 至 1.36 美元 (基於 Non-GAAP)

財測

2019 全年持續營運的 GAAP EPS 預期介於 6.27 至 6.47 美元

2019 全年持續營運的 Non-GAAP EPS 預期介於 6.25 至 6.45 美元。

一刀砍在亞馬遜的阿基里斯腱：

分析師和投資者一直擔心，就連沃爾瑪這樣零售巨擘都開始擴大網購業務，因為網購利潤更小，且送貨給消費者的成本沉重，沃爾瑪的網購業務仍處於虧損，但 Target 卻稱有辦法削減成本且大賺其利。

Target 執行長 Brian Cornell 受訪時表示，Target 從商店來履行網購訂單，而不是靠配送中心發貨，如此一來節省了約 40% 成本。如果顧客在網路下單後，使用到店取貨、街邊取貨或者使用 Shipt 送貨服務，「這樣省了 90% 成本。」

沃爾瑪也一直增加雜貨店取的訂單履行方式，因為沃爾瑪目前有 3100 間實體店，其規模是亞馬遜無法匹敵的弱點。但亞馬遜也不斷在全食超市和一些購物商城增加取貨用的儲物櫃，藉此克服弱點。

美國消費者狀況樂觀 中美關稅非最重要因素

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週三表示，Target 和沃爾瑪全美兩大零售商執行長樂觀的看法顯示，美國消費者並沒有因為中美關稅戰而捏緊荷包。

「Target 執行長 Brian Cornell 和沃爾瑪執行長 Doug McMillon 本週受訪內容令我覺得太棒了，這兩家美國巨頭讓我對消費者狀況感到樂觀。」

「這讓我們把『關稅真的挫傷支出、消費者受挫了、真正的通膨』等想法放一邊。」

Target 的 Cornell 週三受訪時表示，他看到的是「一個健康的消費環境，有著低失業率且工資上升，預告著假期銷售狀況將非常紮實。」

沃爾瑪的 McMillon 週二受訪時表示，「我們對假期非常興奮，我們認為會表現得很好，消費者整體狀況很棒。」沃爾瑪上週公布第三財季獲利優於預期，儘管營收略低於預期，但沃爾瑪也上修全年獲利前景。

Cramer 表示，「記著，他們還有個敵人亞馬遜，而且他們已經找到能夠對抗亞馬遜的辦法，我們真的誤判消費者狀況了，消費者將選擇對他們最方便且最有價值的地方。」

「雖然因為中美第一階段貿易協議難產，川普週二威脅要執行原定 12 月中旬對中國進口貨品徵收關稅的計畫，但你聽 Brian Cornell 或 Doug McMillon 的談話就知道，關稅不是那麼重要的因素。」