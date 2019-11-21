跟進趨勢 iPhone未來有望取消側面物理按鈕

近幾年智慧型手機的最新趨勢是取消側面物理按鈕，而蘋果 (AAPL-US) 也於近期提交了一些相關的專利申請，暗示了 iPhone 以及其他機型追隨此種趨勢的可能性。

蘋果近期在 AirPods 上添加了有關觸碰的專利申請，而該專利也可以在其他未來的蘋果產品上使用，包括 iPhone、未來眼鏡、HMD 及耳機等。

蘋果在相關專利中指出：「觸控傳感器層將配置在某些或所有不透明壁的表面上，進而為設備的表面提供觸控輸入功能。」

而在蘋果正為側面觸控申請專利的同時，華為在 9 月推出的 Mate 30 Pro 也已首先將此概念推向市場。

這種最新技術已在 Google (GOOGL-US) 三款最新 Pixel 手機中被採用，可以透過觸控手機的兩側啟動 Google Assistant，而中國的智慧型手機品牌 Vivo 的 Nex 3 旗艦手機，也允許使用者透過觸摸側面邊框調節音量。

中國的另一家智慧型手機製造商小米即將推出的 Mix Alpha 也已完全捨棄物理按鈕，使用者僅能透過設備側面的 OLED 顯示器來開啟設備。

Google、Vivo 和小米主要是採用中國公司紐迪銳科技 (New Degree Technology) 的技術，該技術致力於顯示器邊框的側滑觸控元件等相關功能。

而蘋果早在 2011 年就設想在 iPhone 上添加側面觸控元件。透過觸摸 iPhone 側面圖標即可啟動特定的應用程式。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

有分析師指出，考慮到許多智慧型手機品牌正在推動時尚、全屏、無按鈕及無端口設備的願景，相關技術取代傳統物理按鈕的需求可能會擴大。

也許到 2020 年或 2021 年，此項技術已足夠成熟後。蘋果便會考慮將其配置於該公司的最新產品中。