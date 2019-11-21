影／掌握樂退人生關鍵密碼：選對工具即早開始定期定額

隨著醫療發展，人均壽命越來越長，許多人都對退休後的人生既期待又怕受傷害，如果退休準備不足，期待的退休人生很可能成為夢魘。為了幫助投資人提早做好退休規劃、預約財富自由，10/30 由鉅亨主辦，元大投信協辦的「掌握樂退人生關鍵密碼—小錢也能滾出大夢想」講座，獲讀者熱烈回響。活動現場座無虛席，三位專家分享實務經驗：哪怕微薄薪水，只要趁年輕努力工作存錢，更要趁早投資理財，只要選對正確方法與工具，也能成就樂退夢想。

由鉅亨主辦、元大投信協辦的「掌握樂退人生關鍵密碼」講座，提供投資人建立良好退休規劃。左起中國信託投顧中心主管武于程、不敗教主陳重銘、元大投信總經理黃昭棠、元大台股 ETF 連結傘型基金經理人林良一、鉅亨總經理楊定國。

定期定額 ETF 靠一籃子好公司幫你賺錢

今年正式自高職教師退休的「不敗教主—陳重銘」以多年的投資經驗分享，強調「投資，確實應該簡單化！」

陳重銘表示，自身二十年工作資歷中，賺取的薪資幾乎拿去投資，「買進好公司的股票，領到股利再投入，財富才會一暝大一吋。」並且不僅幫自己買，更還幫小孩買，「大家都說要贏在起跑點上，我則幫他們種搖錢樹，從小開戶定期定額投資股票，領到股利再繼續投入，隨著小孩長大，這棵搖錢樹也會長大，我大女兒現在每年領到的股利就超過薪水所得。」

除了建立正確觀念，陳重銘更表示「越早選擇對的工具開始投資，才能打造人生正循環。」而 ETF 也是相當推薦的投資工具之一，以他長期持有的元大台灣 50ETF（0050）、元大高股息 ETF（0056）為例，成分股分別是台灣市值前 50 大企業以及殖利率前 30 名企業，投資人不用費心選股，「等於靠一籃子好公司幫你賺錢。」

只要嚴守定期定額以及逢低加碼的操作紀律，都有助於降低平均投資成本、增加報酬率，累積一筆可觀資產，加上 0050 ETF、0056 ETF 每年固定配發股利，可以創造源源不絕現金流，抵禦通膨風險與內心壓力，「讓錢真的進到口袋，即使退休不再工作，也能享受樂活人生。」

及早規劃付諸行動 按部就班累積退休金

接著，中國信託投顧中心主管武于程從大環境趨勢剖析，由於受到人口結構、金融科技、低利常態、醫療保健等四大因素深深影響下，台灣各世代的退休準備仍嫌不足。

並指出，台灣民眾習慣依賴的勞保、勞退、自行準備等三大退休金支柱，「前兩項因為邁入高齡化、少子化社會越來越不穩固」，個人儲蓄與投資部分必須趁早規劃以及付諸行動，善用時間複利與正確工具，才能幫自己累積足夠資產。

武于程舉例說明，假設 65 歲退休之後活到 100 歲，每個月開銷 4.5 萬元，退休準備金共計 1,906 萬元，如果 30 歲開始投資，每個月需 13,378 元（年投報率為 6%），但 50 歲才開始投資，每個月則需 65,539 元，不僅相差近 5 倍之譜，累積效益也不易突顯。

所以建議 30 世代乃至於 20 世代，提早執行定期定額的退休投資策略，無論目標日期基金或 ETF 連結基金，都是可以長線持有且輕鬆管理的投資工具，只要記得定期檢討，再藉助中國信託退休樂活網站、中信智動 GO 等智能金融服務系統，做好分析與調整的風險控管，「退休規劃沒有秘訣，關鍵在於自己」，按部就班就能達成設定目標。

利用國民 ETF 連結基金 打造退休配置

最後，針對投資人不知該如何選擇定期定額標的的困擾，元大投信團隊也建議，投資人可利用台股 ETF 連結基金，打造專屬退休資產配置。

由於台股市場高殖利率及還原權息不斷創新高的特性，很多投資人以台股 ETF 作為投資工具，經由長期且定期的投資，參與上市櫃優質企業的成長利多，或是靠年年配息打造穩定現金流。其中最廣為人知的：元大台灣 50 ETF（0050）、元大高股息 ETF（0056）及元大富櫃 50ETF（006201）更享有國民 ETF 的美譽，台灣每三位 ETF 投資人，就有一位是這三檔國民 ETF 的受益人。為了讓沒有交易股票習慣的民眾，同樣能夠投資 ETF 預約財富自由。今年六月元大投信已發行三檔國民 ETF 連結基金。

ETF 連結基金不僅僅是單一商品，更是投資人退休理財的解決方案。除了投資人不用改變原有交易習慣的優勢外，原本購買一張元大台灣 50 ETF 約需 9 萬元，但利用連結基金可以每個月僅扣繳數千元，大大降低投資門檻，更能有效執行長期的定期定額計畫。值得一提的是，ETF 連結基金更有不配息級別可以選擇，免除投資人在 ETF 領到股利後，想要再投資時需要自行掛單的麻煩。

不僅於此，依據個人風險偏好、距離退休時間長短，還能將三檔國民 ETF 連結基金做出核心資產及衛星資產的靈活搭配。核心部位選擇上，想參與台灣整體發展的投資人，可配置較大比重的元大台灣 50 ETF 連結基金，需要息收現金流的投資人，則可配置較多的元大高股息 ETF 連結基金。衛星部位則可根據投資人本身對於市場的看法，靈活配置波動度較高的商品，例如元大富櫃 50ETF 連結基金，達到讓整體投資組合增益的效果。

最後元大投信團隊也強調「善奕者通盤無妙手」，投資規劃就像是下圍棋一般，好的棋手不會追求華麗招式，而是透過規劃，一步一步達成目標，投資人只要依據自身條件擬定穩健且可行的投資策略並持續地執行，相信理想退休生活也就不遠了。

了解更多樂退人生關鍵密碼：http://bit.ly/370PyQy