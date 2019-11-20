亞洲高收益債違約風險攀升 2020將有150億美元到期

據《彭博》報導，亞洲一些企業正面臨財務壓力增加，包括中國、印尼、及印度等國企業發行的美元計價高收益債券，皆將面臨著違約的風險；據《彭博》統計，2020 年到期規模將達 151 億美元。

許多體質較弱、且信用風險較高的區域型企業，透過發行殖利率 15% 以上的美元計價高收益債券，來募集所需資金，但根據《彭博》統計數據顯示，到 2020 年，約有 151 億美元之高收益債券即將到期，佔了目前未償債務總規模之 3 分之 1。

美元計價亞洲高收益債到期規模 (圖：Bloomberg)

今年以來，中國不良貸款持續增加，許多企業因無力償還債券，爆發大規模之公司債違約，因此，面對 2020 年即將到期之高收益債券，這些企業將很難透過再融資，籌措還款資金。而佔印度整體放款比重相當高的「影子銀行」，近日來也頻傳出流動性危機，因此，印度高收益債券發行人，亦很難再透過其他管道償還到期借款。

花旗集團亞洲信貸部門專家 Manjesh Verma 表示，由於中國經濟成長疲弱、以及中美貿易緊張關係，導致許多企業受到衝擊，尤其是無法得到政府支持的中小企業，更是面臨融資困難的問題。而在印度，「影子銀行」對於提供中小企業資金，扮演著相當重要的角色，但近日亦面臨著嚴重的呆帳及債務違約問題。

根據高盛分析，亞洲高收益公司債之違約率，預估將於明年上升至 3%，遠高於今年的 1.7%。

而明年到期債務是否可以順利償還，取決於中國政府是否願意提供資金，紓解債務人違約之壓力。舉例而言，由清華大學控股的科技集團「清華紫光集團」，則是面臨著沉重的債務壓力，並且需要仰賴國家大量的資金援助，才得以免除違約風險。

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