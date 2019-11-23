鼎泰豐御用設計師 美工科男變美食街大王的「最強心法」揭密

文 / 黃家慧

宋毅是鼎泰豐與新加坡連鎖麵包品牌麵包物語的御用空間設計師，更是台灣設計美食街數量最多的人，還讓台北 101 苦等他 5 年，他如何讓空間設計成為餐飲業的「最佳配角」？

宋毅有多重身分，他是流行教母、喜事集團創辦人馮亞敏的丈夫；他是鼎泰豐御用設計師；他是東南亞美食街空間設計天王，操刀過的設計案超過兩百個，遍及台灣、中國、新加坡、馬來西亞等多國。

人生過 60，靠餐飲業空間設計撐起事業半壁江山的宋毅，笑稱自己只有 2 名業主：新加坡最大西點連鎖集團麵包物語、台灣小吃之光鼎泰豐。前者多數麵包店和全球近 60 個「大食代」美食街據點，後者的台灣十家店與即將開幕的遠百信義 A13 及信義二店，全由他操刀。

有這兩大餐飲集團為宋毅掛保證，讓台北 101 也慕名找他，今年 8 月才剛完成美食街的改裝設計工程，「宋大師在美食餐飲業很有名，而且是全球鼎泰豐的專屬設計師，他很懂餐飲業特性，這是我們想找他的原因。」台北 101 商場事業處營運長朱麗文表示。

用菜系分區

「雜亂菜市場」變主題樂園

過去 30 年，宋毅完成的美食街設計案超過 200 個，相當於 1 年接 7 個案子；其中，過半由大食代貢獻，「這應該可以列入金氏紀錄，哈哈哈。」宋毅開懷大笑。

宋毅的妻子馮亞敏因代理西班牙名鞋 CAMPER 一炮而紅，旗下擁有許多國際潮牌代理權；一雙兒女宋文、宋安也陸續接任喜事集團執行長、營運長，繳出首家台灣樂高專賣店經營授權、拓展微風南山、遠百信義據點等成績。這些銷售據點的內裝設計，當然都由宋毅操刀或參與執行。

早期從居家、百貨公司的服裝專櫃設計起家，復興商工美工科畢業的宋毅，25 歲就開了自己的事務所。30 歲時，他與朋友合資開燒烤餐廳，參考日式燒烤店，在店內設置一張長達 20 公尺的吧台，空間情境勾起當時統領百貨派駐台灣的日籍總經理思鄉情結，常來小酌而結識宋毅，進而邀他為百貨公司設計 10 坪大的咖啡吧。

宋毅採用整片大理石做咖啡吧台的桌面，讓不過方寸大的空間頓時時髦起來，擄獲來客青睞，這個咖啡吧也成了宋毅日後踏進美食街的敲門磚，讓他間接贏得當時台中首屈一指的龍心百貨美食街承包商的合作邀請。

「我不喜歡迎合消費大眾，我喜歡創造新體驗空間。」宋毅創新的設計原則，屢屢讓他的業主在產業上備受矚目。

當年，觀察美食街因為隨不同菜系料理進駐或撤櫃，頻繁更迭，造成視覺雜亂，他參考過往為百貨服裝樓改經驗，大膽提議龍心百貨依樣採分區規畫，以菜系分門別類，例如日式區只能進駐日式料理。頓時，美食街不再像雜亂的菜市場，倒像賞心悅目的主題樂園，創新的空間規畫讓宋毅一舉在百貨業聲名大噪，迎來不少台灣美食街設計邀約。

來源：《今周刊》 1196 期

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