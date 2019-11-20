台股盤後－盤勢顯量能不足敗象 收跌25點 多頭轉防守格局

台股昨日醞釀向上突破前高 11168 點的多頭勢力，今 (20) 日盤中市場改採防守策略，終場加權指數小拉尾盤，收 11631.2 點，較昨日下跌 25.2 點，成交值 1162.61 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，美股今晨收盤指數拉回，拖累亞股走勢同步回檔，包含南韓、上海、深圳與日本等走勢皆修正，今日盤中量能就顯不足，造成個股表現強弱不一，甚至櫃買指數更收長黑下跌 1.05%，估台股未來仍是高檔震盪整理格局。

台股指數今開小黑，以 11645.73 點開出，全場都在平盤以下震盪，雖然最後一盤如前幾天收盤前小拉尾盤，但指數依舊收黑，收在 11631.2 點，較昨日下挫 25.2 點，成交值 1162.61 億元。

PCB 股仍然是今天台股盤中的焦點所在，華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW) 及定穎 (6251-TW) 表現相對大盤強勢，顯示 HDI 任意層製程產能供不應求，相關廠商都可望受惠。

權值股方面，大立光 (3008-TW) 收盤下跌 65 元或 1.44%，拖累玉晶光 (3406-TW) 下跌 4.63% ，盤中收最低 402 元，成交量 6677 張；台積電 (2330-TW) 今天盤中狹幅震盪收在 313.5 元，跌幅 0.48%。

鴻海 (2317-TW) 收盤價報 91.9 元，下跌 0.9 元或 0.97%，成交量萎縮為 44033 張，鴻海昨日的成交量高達 10 萬張。