華為首款5G摺疊機Mate X銷售報佳音 台供應鏈營運加溫

華為首款 5G 摺疊機 Mate X 儘管售價高達人民幣 16999 元 (約新台幣 7.4 萬元)，不過首批逾 10 萬支仍售罄，據悉華為將在本周五 (22 日) 啟動新一輪限量販售，台供應鏈包含大立光 (3008-TW)、PCB 廠華通 (2313-TW) 與晶技 (3042-TW)，散熱廠奇鋐 (3017-TW)，砷化鎵晶圓代工廠穩懋 (3105-TW) 等，營運可望同步加溫。

外媒報導，目前 Mate X 只能在華為商城上購買，分別在 11 月 15 日、18 日採限量發售，2 天均在 1 分鐘內被搶購一空，華為將於週五 (22 日) 再度啟動第 3 輪銷售，雖然初期「量不多」，但預期未來 Mate X 月產能可達 10 萬支以上。

外媒表示，Mate X 的亮點包括鷹翼式折疊，可 180 度自由翻折；4.6Gbps 下載速率，即 3 秒下載一部 1GB 影片；手機同時支援 NSA/SA 組網。

至於 Mate X 是否引進台灣，台灣總代理訊崴總經理雍海日前指出，暫時沒有明確時間表，未來若引進 5G 手機，將依照台灣 5G 網路布建速度調整。

隨著 Mate X 新一波銷售，市場點名，軸承廠新日興 (3376-TW)、信錦 (1582-TW)、兆利 (3548-TW) 等，另鏡頭廠大立光，散熱廠奇鋐，砷化鎵晶圓代工廠穩懋等也可望受惠。