台股盤中─鴻海集團領軍 集團股作帳行情加溫 量縮震盪向上

美股上周五收紅帶動下，台股今 (18) 日也獲激勵走揚，由權值股帶頭衝鋒，鴻海 (2317-TW) 、台積電 (2330-TW) 等股價走揚，尤其鴻海集團漲勢整齊，吹響集團股作帳行情，另外記憶體族群，傳產食品股等如統一(1216-TW) 等，股價也有強勢表現，指數盤中上漲 40 多點，站穩 11500 點。

台股指數今日小幅上漲，但國泰證顧問處協理簡伯儀說，估今日大盤成交值僅 1000 億元出頭，略嫌不足，突顯今日盤勢上漲不夠紮實，證券分析師黃漢成則強調，台股目前處震盪向上格局，今日可視量穩價漲。

黃漢成說，進入 11 月中，總統大選選前股市不易有大壞表現，且 12 月又有集團股、法人作帳行情，目前新台幣小升、外資續買台股下，接下來台股仍將震盪向上，並突破前高。

黃漢成表示，台股今日價漲量縮，主要是台股慣性，明顯在周一及周五有成交量萎縮情況，預估今日台股走勢將有 50 點上漲空間。

台股今天早盤 11543.8 點，最高 11571.7 點，最低 11532.97 點，預估全場成交值 1100 億元。

另外股王大立光 (3008-TW) 維持平盤震盪，新鉅科 (3630-TW) 跌深反彈，盤中漲幅超過 5%，其他如鴻海集團股走升、台積電供應鏈及記憶體族群與食品股龍頭的統一，都是今天台股盤中的焦點。