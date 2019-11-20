〈世界5G大會〉首屆世界5G大會今在北京舉辦 六主題擦亮眾人目光

全球第一屆世界 5G 大會今 (20) 日起在中國北京舉行，在 11 月 20 日至 23 日為期 4 天展覽中，將圍繞在「展成就、望前瞻」、「智慧城市、智生活」、「智慧交通、享出行」、「智能製造、創未來」、「智慧醫療、更健康」、「高清視頻、看世界」六大主題，展現 5G 最新成就和最新場景應用。

2020 年將是 5G 規模化擴展的重要一年，目前全球 5G 的部局速度已經遠遠超過之前任何一代無線通信技術。現今全球已有 20 多個國家政府發出 30 多張 5G 商用網路執照；40 多家終端廠商推出 5G 終端設備。

(圖片: AFP)

會場亮點：

1. 中興通訊：

在中興通訊展區中，仿生機器狗是一大看點，它搭載中興 5G 系統，實現超低延遲控制、即時視訊回傳等實用功能，並可自主回避障礙，進入迷宮，讓與會人士能見到 5G 在未來仿生機械領域的應用方式及應用場景。

2. 小米：

5G 手機是市場最關心的產品，而在這次展覽中，小米將帶來擁有一億像素和環繞螢幕的 5G 概念手機小米 MIX alpha。

3. 華為：

華為則在會上展示「端到端」的 5G 最新產品和解決方案，及通訊標準、晶片等基礎研發能力，還有鯤鵬和昇騰等多樣性運算基礎設備。

4. 中國移動：

中國移動在會上呈現「5G 智慧醫院」主題，展現 5G 遠程手術、5G 遠程會診、5G 遠程超音波、5G 應急救援、VR 新生兒探視等 5G 醫療應用場景。

5. 中國聯通：

中國聯通展示「5G 安防機器人」基於行動監控設備、AR 單目眼鏡等，實現快速監控、緊急調度、動態感知、環境勘察等能力。

5G 後市，法人怎麼看？

隨著 5G 商用在全球逐步擴散，並深化設備布建密度，各界均看好 5G 帶來的發展性。如中國移動公布 2020 年的 5G 發展規劃，預計發展 7000 萬 5G 用戶，銷售 3 億筆 5G 業務、1 億支 5G 手機、5000 萬台家庭泛智慧終端和 1500 萬產業模組，這規模已超出預期。

而海通證券則預測，到 2025 年，全球 5G 網路用戶總數可達 28 億戶，全球基地台總數將達 650 萬座，頭戴式 VR/AR 設備規模將達 3.37 億個，智慧居家設備及智慧安全設備達 200 億個，全球網路設備總數將達 1000 億台，雲服務包括 IaaS、PaaS、SaaS 服務使用率將達 100%。