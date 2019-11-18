零售、酒店營運悲觀 亞洲航空公司將減少赴港航班

香港反送中條例所引發當地的社會衝突已持續近半年，旅遊、零售、酒店等成為影響最大的重災區。由於香港社運短期沒有好轉跡象，且暴力衝突持續增溫，已有數家亞洲航空公司計劃在未來幾周，將減少飛往香港的航班。

報導指出，印尼鷹航 (PT Garuda Indonesia) 已將每周飛往香港的航班，由 21 航班大減至 4 航班；印度的香料航空 (SpiceJet) 則暫停由孟買來往香港的航線，直到明年 1 月 15 日止；亞洲航空則將在 12 月和明年 1 月，減少吉隆坡和沙巴亞庇飛往香港的航班。

鷹航和香料航空對於相關報導未有回應，而亞航則表示，過去幾個月旅客人數減少，正調整航班數量。

此外，菲律賓航空 (Philippine Airlines) 發言人表示，乘客基於安全考量將延後香港行程，因此航空公司會使用載客量較少的飛機飛往香港，並將馬尼拉飛往香港的航班由每日 5 班減少至 4 班。

至於另一家菲律賓航空公司宿霧太平洋航空 (Cebu Pacific) 發言人指出，受到需求疲弱影響，將減少 12 月和明年 1 月從宿霧和克拉克往香港航班。不過，儘管如此，公司仍已依計劃開通普林塞薩港來往至香港的航線。

而香港機場管理局最新公布的 10 月香港國際機場航空交通數字顯示，機場客運量年減 13%；飛機起降數量較去年同期下跌 6.1%。香港入境處統計，今年 6 月至 9 月的赴港旅客較 2018 年同期減少逾 378 萬人次。

(圖片: AFP)

除了航運外，香港社運影響最大的產業正是與旅遊相關的餐飲、零售和酒店業。根據香港旅遊、零售、餐飲及出入口貿易的官方數據，6 月至 9 月，四大產業較去年同期減少的經濟收益逾 3000 億港元。

收入減少再加上前景悲觀，導致香港零售、酒店、餐飲產業合計失業率已升至 4.9%，創兩年多以來最高水準，其中，餐飲業失業率更高達 6%，創下六年高點。

消費信心受挫，連帶拖累企業投資意願，根據統計，香港第三季民間消費支出年減 3.5%，為逾 10 年以來首度出現的景象；8 月份，預判企業投資意向的「香港中小企業業務收益現時動向指數」已經急跌至 32.1，創下 2011 年 6 月有調查以來新低。

