林鄭月娥：本週日選舉是否舉辦 仍未有決定

香港區議會選舉將在本週日 (24 日) 舉行，香港特首林鄭月娥今 (19) 指出，香港政府一直堅持的立場都是希望舉辦一個公平、公正、安全有秩序的選舉，但能否如期舉行，主導權不在特區政府。

(圖片: AFP)

香港政制及內地事務局局長聶德權則表示，香港暴力升級增加區議會選舉不能如期舉行的風險。若香港社會希望選舉如期舉行，應立即停止暴力活動，並停止破壞交通設施，否則會使相關工作人員無法前往投票地點，選民也無法到指定投票所投票。

專家指出選舉是民主的重要象徵，也是香港地區民眾在參與政治活動方面所剩不多的權利。以目前社會氛圍，一旦區議會選舉不能如期舉行，甚至停止，香港恐爆發出更大規模的抗爭行動。

林鄭月娥表示，如果香港沒有暴力、恐嚇示威事件，香港政府當然想舉行區議會選舉。她強調過去幾個月示威群眾大肆破壞，以及近期的恐怖示威行為已經不只針對警察和意見相左的人士，而是已經危及大部份人士的生命安全。

對於示威抗議民眾已被圍困在理工大學內，林鄭月娥指出香港政府和警方堅持兩個重要原則，一是希望能夠和平解決這場抗爭行動，只要示威者能放下武器，依照警方指示都可以和平出來。

二是以更人性化、人道的方式讓受傷和未成年人士離開理大校園，但這些人需要登記，且香港政府保有日後法律追訴權。

此外，林鄭月娥表示，由於高等法院將在明 (20) 日就「緊急法」及「禁蒙面法」頒布命令，香港政府明天會再聆訊，現階段香港政府不宜評論案件。

針對中國人大法工委及中國港澳辦就違憲一事表達意見，林鄭月娥提到已留意到中國政府發言，香港政府尊重這兩個機構的看法，目前無法做出具體回應，因為現在只是處於香港司法複核案件，香港法院還沒有做出任何命令。