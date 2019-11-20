〈房產〉高力國際：美中貿易戰開打 台地產業明顯受惠

2018 年下半年美中貿易戰開打，至今超過一年，不過此舉對台灣來說反而促使台商積極返台設廠，帶動工業地產、甚至商辦租售的需求，高力國際今 (20) 日指出，反觀香港，則衝擊大於正面，又碰上示威行動，不但金融業擴張放緩商辦租金下降，甚至港製商品訂單遭明顯打擊，影響整體經濟。

高力國際指出，香港商用不動產市場，因貿易戰開打，金融業擴張放緩，又碰上示威行動，不確定因素讓辦公室租賃需求下降，尤其是跨國公司、大型金融保險及中國企業在港暫停擴張，金融業受壓裁員，中環金鐘等核心商業區，已連續 5 季淨去化量出現負值；金融及法律服務業者等業者選擇往郊區移動。

商辦投資市場方面，由於整體投資信心下滑，交易量萎縮，今年更出現 15 年來首見無單一產權交易案，經濟前景趨於保守，預期 2020 年香港辦公大樓租金及售價將下修，空置率也會上升。

高力國際指出，香港並非整體市場都處悲觀情勢，其中供給相對有限的工廠大廈，因電商對於倉儲物流空間強勁需求，促使租金向上推升，尤其是《活化工廈計劃 2.0》使投資人持續收購舊工廈，以利後續變更使用，提升散賣交易占比，其中非核心商業區像是屯門、元朗等逐漸受到重視。

至於香港住宅價格表現，受到美中貿易戰紛爭、示威活動持續，及整體經濟放緩，影響購屋信心，單季住宅交易量萎縮 4 成，不過尚未見大幅跌價，第 3 季平均售價小跌約 1.5%，所幸有賴上半年強勁漲勢，仍使 2019 年前三季住宅價格漲幅維持 5%。

在台灣的市場部分，根據高力國際調查，今年六都商用不動產以及土地交易動能相當強，前 3 季台北市整體交易額已突破 1000 億元、約 1009 億元，其次是台中市約 576 億元，第 3 至 6 名則依序為，新北市約 409 億元、高雄市約 358 億元、桃園市約 347 億元，以及台南市約 284 億元。

高力國際指出，進一步分析六都交易類型，北市以商業地與辦公大樓較為熱絡，台中市則以住宅用地最熱，前 9 月交易總額近 300 億元，至於，新北市與桃園市則以工業類地產包括工業用地、廠房以及廠辦較為熱絡。

至於，北市商辦租賃需求則持續熱絡，且續增的需求及緊縮供給將激勵北市租金全面上漲，空置率續探底，高力國際針對北市商辦租賃市場進行調查，可供租賃的樣本棟數為 253 棟，總供給租賃面積 161.7 萬坪，空置率僅 4.18%，換句話說，待租坪數不到 6.8 萬坪，也就是近 155 萬坪都有企業承租，若進一步調查整棟滿租情況，則高達 176 棟，也就是近 7 成大樓都處於滿租狀態。

而且，台北市商辦租賃市場已經連 11 季淨去化超過 5000 坪，主要是企業門面升級及擴編需求、營運整併、彈性工作空間進駐、科技媒體電信產業的擴張為租賃主力。

供給部分則持續緊縮，興建中大樓仍以自用為主，整體市場已轉為房東市場，大面積選擇有限，預計年底空置率將跌至 3.3%，房東漲租企圖心強；2020 年頂級大樓與信義區將面臨嚴厲漲租挑戰。