〈房產〉新加坡、東京商用地產市場穩健 高力國際：未來5年東京需求龐大

外資商仲高力國際今 (15) 日指出，今年第 2 季亞洲 15 個主要房地產投資市場，以新加坡及東京市場表現最穩健，投資動能相對穩定，其中，東京都會區物流業需求大幅增加，預估東京未來 5 年，將去化高達 3184 座台北 101 大樓的商用面積。

高力國際強調，第 2 季亞洲房地產投資因受到全球貿易緊張、政治事件及活動影響等國際局勢影響，多採取靜觀其變態度，而政府也推出利多政策，盼維持穩定的投資動能。然而，在負面因素衝擊下，雖然一些地區活動可能仍保持低迷，高力國際仍觀察到，新加坡及東京市場表現穩健，投資動能相對穩定。

在日本市場方面，高力國際指出，日本電商持續蓬勃發展，促使物流倉儲與辦公需求跟著加溫，據世界銀行所發布的「2018 年物流績效指數」，日本排名為全球第五，亞洲第一。

其中，東京都會區的物流業務需求更大幅增加，預估未來 5 年，每年將以 10% 以上的幅度成長，預估累積去化面積將達 1.2 億平方公尺 (約 3630 萬坪)，相當於 3184 棟台北 101 大樓，或是 461 座大安森林公園大的面積，去化程度驚人。

高力國際指出，新加坡在政府部門的鼓勵方案下，特別是舊大樓及核心商業區的都市更新，將會是未來主要投資標的。

新加坡最近兩大綜合渡假村開發案 (Integrated Resorts, 簡稱 IRs) ，更斥資 90 億元新幣進行擴建，經營權並延長至 2030 年，濱海灣金沙酒店將再興建一棟新酒店大樓，及一座容納 1.5 萬人的娛樂劇院；聖淘沙將再新增 2 棟旅館，且環球影城也將設置新主題設施，可望增加 5000 個就業機會及 50 萬旅遊人次，帶動當地商業及休閒娛樂產業發展，為經濟成長及投資活動帶來正面連鎖反應，預期新加坡作為商業避風港的地位，將會日益提升。

高力國際董事總經理劉學龍。(鉅亨網記者張欽發攝)

在台灣市場方面高力國際投資部執行董事黃正忠則指出，台灣受到此波美中貿易緊張局勢影響，台商重新布局生產基地，回移部分產能，帶動商用不動產投資及土地交易熱度高，上半年交易金額達 536 億元，其中以工業不動產及辦公大樓仍最受青睞；此外開發商持續搶進適合開發辦公室及住宅的土地，推升 2019 上半年土地成交量至 1431 億元，較 2018 年上半年增加 52%。

展望未來，高力國際預期亞洲房地產市場在全球局勢動盪的影響下，整體投資活動將趨謹慎，尤其香港及中國一線城市所受到的衝擊將會更為顯著，而新加坡與日本成為新避險基地的機會將更為提高。高力國際董事總經理劉學龍認為台灣下半年投資市場氛圍將受到國際局勢動盪及 2020 年總統大選等內外因素夾擊影響，投資力道與上半年相比將較為趨緩。