〈房產〉雙北評比優良社區放榜 14個大型社區獲獎

雙北市政府主辦的 2019 年優良公寓大廈評選結果出爐，共 79 個社區獲獎，其中台北市有 5 個 151 戶以上大型社區，新北市則有 9 個 300 戶以上大型社區獲獎。房仲業者表示，大型社區住戶眾多，能獲獎代表管委會對公共設施維護管理較佳，住戶權益也較有保障，可以當作買方購屋的指標之一。

根據實價登錄資料統計，獲選 2019 年台北市優良公寓大廈的大型社區，統計 2018 年 1 月至 2019 年 9 月的成交資料，交易量最多的社區為大同區的「時尚之星」，交易 19 件，平均單價每坪 54.6 萬元。永

慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，時尚之星鄰近捷運雙連站，步行僅需 6 分鐘即可抵達，生活機能方面，周邊有寧夏商圈及家樂福，使房價有一定支撐，該社區以 1 至 3 房物件為主，並挑高 3 米 6，在優良的社區管理下，社區套房交易相當熱門。

交易量排名第二的社區為萬華區的「崇仁花園大廈」，共交易 17 件，平均單價為每坪 43.2 萬元。謝志傑表示，崇仁花園大廈為軍宅物件，屋齡約在 10 年左右，周邊有青年公園及南機場夜市，未來也有捷運萬大線的加蚋站加持，房價有支撐，在現階段價格經濟實惠的情況下，相當適合首購及青年族群購屋。

此外，潤泰新 (9945-TW) 萬華區的「潤泰萬花園」及南港區的「重陽花園新城」以 11 件交易量並列第三，謝志傑說明，潤泰萬花園位於萬大國小旁，距離交易量排名第二的崇仁花園大廈僅 500 公尺左右，生活機能相異不大，但較特別的是該社區戶戶三面採光，且具有交誼廳、散步廣場等休閒設施，適合注重景觀及休閒生活的民眾。

而重陽花園新城為基河國宅三期，屋齡為 15 年，社區內有中庭花園及兒童遊戲空間，停車空間也相當充足，周邊有河濱公園提供休憩空間，生活機能方面則有家樂福可提供家庭採買，適合開車通勤的民眾。

新北市獲獎的社區中交易量最高的為汐止區的「超級花園」，共有 145 件交易案件，平均單價為每坪 39.9 萬元，接近 4 字頭的房價吸引自住族群進駐。謝志傑表示，超級花園總戶數達 638 戶，是相當大型的社區，由於該社區剛於 2016 年 8 月完工，因此交易量較高的原因是來自於完工後的交屋潮。「超級花園」位於汐止的樟樹灣地區，開車至汐止交流道或是新台五路交流道都在 10 分鐘以內，對於開車通勤的族群十分方便，生活機能則鄰近好市多，開車僅約 4 分就可抵達。此外，超級花園擁有豐富的公設，閱覽室、健身房、兒童遊戲區及 KTV 等設施皆一應俱全，格局方面則有 1-3 房的房型，相當適合於南港或內湖就業的首購族。

住宅單價方面，位於淡水的「淡江有約花園」以平均每坪 18.4 萬元最為親民。謝志傑說明，淡江有約花園鄰近淡海輕軌淡金北新站，交通機能便利，生活機能則有淡江大學商圈支撐。該社區房型相當多元，從套房至 4 房產品都有規劃，公共設施也十分豐富，吸引相當多首購族及置產客進場。

房仲業者指出，大型社區需分擔的管理費較低，且擁有豐富的公共設施，但居住人口眾多，如有大型活動或決策時，意見也較難整合，此時社區管理委員會便顯得格外重要。因此，建議民眾購買大型社區時，可參考各縣市優良公寓大廈評選的社區，或是多打探社區的風評及公共基金狀況，才能安心地享受大型社區所提供的公共設施及服務，同時兼顧居住品質。