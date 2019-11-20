美股早呈超買 但華爾街並不擔心 至少目前如此

雖然已不再讓人特別興奮，但美股幾乎每天都在不斷上漲，標準普爾 500 指數在本月的 13 個交易日中已經上漲了 10 個交易日，但市場技術分析師似乎並不擔心市場漲過頭。

Piper Jaffray 技術市場策略師 Craig Johnson 表示：「美股正在進一步攀升，沒錯，它已經呈現超買，但是超買的市場可能會長期保持超買狀態。」

「這與去年的情形完全相反。聯準會 (Fed) 現在正在寬鬆或保持中立，正在擴大資產負債表。貿易戰的擔憂正在消退。股市並沒有崩潰，反而一路爆發。」

另一個因素也在推動市場：軋空手。

MKM Partners 首席市場技術分析師 JC O’Hara 在週二 (19 日) 的報告中寫道：「在過去 20 個交易日中，有 15 天收盤上揚，這表明資金正在流入。」

科技類股是 11 月漲勢的領頭羊，大型股漲勢尤其驚人。

特別是市值前 10 大的科技股，其漲幅過大，將標普指數推至新高。標普 500 指數 11 月以來上漲 2.6%，10 大科技股中的 7 支表現優於該指數，而思科 (CSCO-US) 是本月唯一下跌的個股。

大型科技股本月以來的表現：微軟 (MSFT-US) 上漲 4.9%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 7.4%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.1%；Adobe (ADBE-US) 成長 6.9%；Accenture (ACN-US) 上漲 6.8%；博通 (AVGO-US) 上漲 6.2%；Salesforce (CRM-US) 上漲 4.0%；萬事達卡 (MS-US) 上漲 1.5%；Visa (V-US) 上漲 1.0%；思科下跌 4.9%。

這種情況什麼時候會結束？問題可能出在那裡？

Johnson 說道：「從我們的角度來看，我們認為超買證明了股市的突破性走勢，且並不一定表示目前反彈已經結束。正如我們先前所指出的，在時間或價格出現修正之前，超買狀態可能會持續一段相當長的時間。」