緊接新MacBook Pro發布 AMD推出新型7nm Radeon Pro手機GPU

蘋果 (AAPL-US) 在稍早時發布了該公司的新款 MacBook Pro，其將配備 16 寸的 Retina 顯示器及全新的 7 奈米 AMD Radeon GPU。

而 AMD(AMD-US) 也針對該公司的新款行動 GPU 發布新聞稿，並對產品的最新進展及其效能進行了宣傳。

AMD 指出，配備新的 AMD Radeon Pro 5500M 和 5300M 行動 GPU 的最新 MacBook Pro 是首批針對專業用戶的 7 奈米分離式行動 GPU。

其利用了領先業界的處理技術和強大的 AMD RDNA 架構，並為視頻編輯、3D 內容創建及 macOS 的遊戲開發提供了突破性的性能水準。

AMD Radeon Pro 5000M 系列行動 GPU 基於全新的 AMD RDNA 架構，從基礎開始設計，以提供卓越的性能，可擴展性和功率。

新的 GPU 具 8GB 高速 GDDR6 內存，其亦具有高達 192GB / s 的存儲頻寬，為 GDDR5 頻寬的兩倍。且還提供達 4.0 TFLOPS 的單精度浮點 (FP32) 性能。

GPU 針對現今的頂級專業內容應用程式和計算密集型圖像渲染工作進行了優化，可在 MacBook Pro Retina 顯示器上提供高水準的超平滑高幀率視覺效果。

AMD Radeon Technologies Group 公司的副總裁兼總經理 Scott Herkelman 表示：「現今的高階創意專業人士希望在沒有技術限制下自由地將他們的想法在辦公室或旅途中實踐」

AMD Radeon Pro 5000M 及 5300M 性能 (圖片: patentlyapple.com)

「Radeon Pro 5000M 系列 GPU 為 MacBook Pro 使用者提供了強大的功能和無與倫比的視覺保真度，讓使用者能夠專注於發揮自己的創造力並創造驚人籌果」Scott 補充。