數位中心市場看俏 RBC資本喊買AMD 明年看漲30%

RBC 資本市場分析師 Mitch Steves 認為，雖然 AMD(AMD-US) 今年迄今漲幅已約莫 109%，遠大於 S&P 500 同期的 24% 收益，是整個 S&P 500 中表現最棒的股票，但有鑑於 AMD 在數位中心市場仍有巨大收益，AMD 股價還有上漲空間。

AMD 今年迄今股價走勢

Mitch Steves 週五報告指出，「我們調升了對 AMD 的目標價，以反映數據中心需求改善，以及對 AMD 股價一路上漲至 2020 年的信心增加之情形。雖然 2021 年的狀況還不明確，但我們認為 2020 年已經更具吸引力。」

AMD 週五上漲 0.6%，收 38.56 美元，達 52 週高點。Steves 將目標價自 44 美元調升至 50 美元，並重申 AMD 股票「優於大盤」的評級。

該分析師預期，AMD 伺服器晶片需求至明年將持續改善，他也對 2020 年晚期將展開的新遊戲主機週期抱持樂觀看法，因為 Sony 和微軟旗下兩大主流遊戲主機都將採用 AMD 晶片。

AMD 正受益於最新推出的 Zen 2 晶片系列，今年 7 月 AMD 推出新 7 納米處理器系列，大獲市場青睞，其主要競爭者英特爾 (INTC-US) 主要供應 14 奈米桌機晶片。