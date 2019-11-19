美股早盤 - 成份股家得寶領跌 道瓊開盤微幅下挫

週二 (19 日)，道指成份家得寶 (Home Depot)(HD-US) 財報營收遜預期，下調全年財測，開盤股價重挫逾 5%，道瓊開盤微幅下挫，其他三大指數則漲跌互現。

零售類股家得寶、柯爾百貨 (Kohl’s)(KSS-US) 今於美股盤前公布最新財報，同步下調全年財測造成兩者開盤股價分別下跌 5.34% 與 0.24%，Target (TGT-US) 與 Lowes (LOW-US) 則將於本週稍晚發布最新季度財報。

美中貿易局勢部分，美國商務部長週一 (18 日) 表是將再延長華為之臨時通用許可證 (TGL)，延長期限為 90 天，這項消息稍微緩解中國先前的悲觀貿易情緒。

對此，華為董事長梁華表回應，無論美國是否允許企業與華為做生意，對華為影響皆不大，華為依舊可以在不依賴美國零組件的情況下持續發貨，屆時美企將會是輸家。

截至台北時間週二 (19 日)22 時許：

道瓊指數下跌 17.25 點或 -0.06%，暫報 28018.97 點

那斯達克上漲 21.87 點或 0.26%，暫報 8571.81 點

標普 500 上漲 2.28 點或 0.07%，暫報 3124.31 點

費半上漲 7.85 點或 0.45%，暫報 1746.63 點

台積電 ADR 上漲 1.05% 至每股 53.98 美元

十年期美債殖利率下跌 0.44% 至殖利率 1.8%

紐約輕原油下跌 1.96% 至每桶 55.93 美元

布蘭特原油下跌 1.62% 至每桶 61.43 美元

黃金下跌 0.19% 至每盎司 1469.05 美元

美元指數上漲 0.03% 至 97.82 點

道瓊開盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

家得寶 (HD-US)

營收報 272.2 億美元，年增 3.5%，低於市場預期的 275.3 億美元

營業利益報 39.47 億美元，年增 2%，高於去年同期的 38.70 億美元

稀釋後每股純益 (EPS) 報 2.53 美元，年增 0.8%，高於去年同期的 2.51 美元，同時優於市場預期的 2.52 美元

全球同店銷售年增率報 3.6%，年增 4.8%，低於市場預期的 4.6%

美國同店銷售年增率報 3.8%，年增 5.4%。

博通 (AVGO-US)

博通早盤上漲 3.55%，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師將其股票評級自「中性」上調至「增持」。

波音 (BA-US)

早盤上漲 1.34%，有外媒報導稱，波音 (Boeing) 於杜拜航展上，取得 50 筆飛機訂單，其中包含哈薩克阿斯塔納航空 (Air Astana) 的 30 架飛機，以及其他客戶的 20 架飛機。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月新屋開工年化月增率 3.8%，預估 5.1%，前值 -7.9%

美國 10 月新屋開工年化總數報 131.4 萬戶，預估 131.8 萬戶，前值 126.6 萬戶

美國 10 月營建許可月增率報 5.0%，預估 -0.5%，前值 -2.4%

美國 10 月營建許可總數報 146.1 萬戶，預估 138.1 萬戶，前值 139.1 萬戶

上圖為美國 10 月新屋開工年化月增率，下圖為營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 策略師 Michael Wilson 一改過去看空立場，於最新報告中轉而看多美股，並表示標普 500 年底目標價，最理想情況可能超過 3250 點，較當前大盤基準水平 3122 點高出 4% 以上。今年至今，標普 500 已上漲近 25%。

摩根士丹利認為，美元供給過剩已成形，渣打銀行 (Standard Chartered) 則表示，不斷增長的貨幣基礎將削弱美元。大摩策略師 Hans Redeker 稱，目前為止，聯準會增加的流動性，已被商業銀行年終的流動性需求所吸收，一旦過了年底，美元稀缺可能會變成美元過剩。

Capital Economics 市場經濟學家 Simona Gambarini 於報告中表示：「按照交易的規律，我們認為全球股市自貿易協議中獲得的空間沒有很大」。