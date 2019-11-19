紐約匯市—川普不願降關稅 中方對貿協悲觀 美元跌破200日均線 歐元日圓強漲

週一 (18 日) 美元下跌，外媒報導指出，中國官員對美中簽署貿易協議感到悲觀，美中要達成實質性第一階段貿易協議充滿不確定感，美元回吐先前漲幅，跌破了 200 日均線，美元指數下挫 0.2% 至 97.68。

美元 15 分線 (圖片: investing)

財經媒體《CNBC》週一報導，中國官員對美國總統川普遲遲不願撤銷關稅，因此對中美要達成實質性的第一階段貿協感到悲觀，使得避險性貨幣全面走高，日元在 CNBC 報告中大幅上漲，從 109.02 升至 108.64，美元兌澳幣下跌 0.14% 至 0.6812，美元兌日圓、加幣等也相繼下跌。

報導指出，北京當局原先認為美中已達成共識，同意取消關稅，但川普卻表示不會撤銷，使得市場對貿協前景不樂觀，而在更早前消息人士也透露，中美在採購農產品的項目上意見分歧。

紐約 TD 證券外匯分析師 Mazen Issa 認為市場對此消息反應過度，他認為這不能代表貿易協議成功或失敗與否。

週日 (17 日) 中國官方媒體《新華社》報導中美兩國的高層熱線會議，中國副總理劉鶴與美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer)，和財務長梅努欽(Steven Mnuchin) 於週六 (16 日) 進行了通話，並且就初步貿協達成了「建設性的討論」。

週一 (18 日) 英鎊兌美元揚 0.41% 後，來到 1.2952，逼近 1.3000 大關。

歐元兌美元 15 分線 (圖片: investing)

歐元兌美元在川普與聯準會主席鮑爾私下會談後大漲，逼近 100 日均線，來到 11 日新高位。週一 (18 日) 美國總統川普與聯準會主席鮑爾 (Jay Powell) 於白宮舉行私下會談，談論的內容涉及利率、負利率、低通膨、寬鬆政策、強勢美元與其對製造業的影響、對中國、歐盟和其他國家的貿易等等。

歐元兌美元最新報 1.1072 美元，此前曾觸及 11 月 7 日以來最高水平的 1.1090 美元

12 月 15 日美國對中國商品加徵的另一輪關稅即將生效。

據外媒報導，中方一直致力於達成兩國的貿易協議，但由於川普卻稱他並不同意降低關稅，讓北京當局懷疑美國是否同意簽署第一階段協議，不過雙方對外都表示貿易協議一直有進展，但中美貿協目前尚未有任何實質性更新。

截至週二 (19 日) 台灣時間 5：00 價格：

美元指數來到 97.680。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1074 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2954 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6812 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3297 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.66 日圓。