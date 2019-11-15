〈每日外資外匯觀點〉美中貿易談判傳出正面消息 市場風險偏好情緒增溫

美國國家經濟顧問庫德洛表示美中貿易爭端接近達成協議，正面消息讓周五亞洲盤市場的風險偏好情緒升溫，不過美元指數小跌，維持在 98.13 附近；今晚市場將關注有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售數據公布。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

庫德洛表示，「我們正接近與中國達成一項貿易協定」，而且和中國的會談一直非常有建設性；美國政府正在準備第二階段降稅方案，以提振經濟成長，幫助中等收入家庭，此外，並對聯準會釋出暫不降息的信息，是朝著正確的方向前進。

OANDA Corp. 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，貿易戰的消息喜憂參半，令投資者感到沮喪和困惑。

德國商業銀行分析師 Daniel Briesemann 指出，美中貿易談判部分內容似乎有所停滯，預期避險資產黃金的需求量應該會更大。

聯準會主席鮑爾在眾議院預算委員會作證時表示，在低利率環境下，聯準會降息空間只會更小，但合適的時候，聯準會將使用更激進的政策工具，聯準會近期仍釋出鴿派信號，讓美元多頭暫有疑慮，美元指數在 98.13 附近停滯不前。

聯準會近期不斷釋放的鴿派信號無疑令美元多頭有所畏懼，隔夜美元因而再度遭遇拋售，黃金則趁機繼續展開反彈。

聯準會三大巨頭周四發表談話，Faraday Research 高級市場分析師 Matt Weller 指出，三位官員在貨幣政策上的談話並未震動市場，似乎聯準會 FOMC 鷹、鴿派成員都對目前的利率水平感到滿意，因此，除非看到經濟數據出現持續、實質性的改變，否則聯準會應不會作出政策變動。